Boban Rajović je oduševio publiku obradom Merlinove pesme, a sada je za fanove spremio VELIKO IZNENAĐENJE! Evo o čemu je reč! (VIDEO)

Za praznike, Boban Rajović odlučio je da iznenadi svoju publiku, nakon što ih je 25. decembra obradovao pesmom "Pustite me", Dina Merlina, koji je Rajoviću dao dozvolu da obradi taj njegov čuveni hit.

Naime, trećeg dana Nove godine Boban je podelio lepu vest - da je spremna kompilacija njegovih najvećih hitova, a povod ne može biti lepši - 20 godina karijere. Tim povodom na CD je simbolično stavljeno 20 pesama, koje će se za nekoliko dana naći u prodaji. Takođe, prvih 30 fanova koji su tačno odgovorili na Rajovićevo pitanje "Koja pesma je bila A1 na mom prvom albumu 2000. godine?", dobiće CD sa njegovim autogramom.

Kada je reč o pesmi "Pustite me", skoro da među stotinama komentara nema onog koji nije pozitivan i pun oduševljenja.

- Dobri, najbolji moji... Mnogi od vas znaju - danas, 25. decembra, mi je poseban dan. Danas proslavljam rođendan, sa najbližim ljudima, i sa vama koje ne mogu da vidim, ali kao i sve ove godine mogu jako da osetim vašu ljubav i podršku. Obećao sam da će "Pustite me" izaći baš danas, i evo je! Srce mi je ogromno, jer sam svim svojim bićem osetio ovu pesmu i hvala Dinu Merlinu koji mi je učinio tu čast da je otpevam. Na rođendane, red je da nama neko nešto pokloni, ali na moj rođendan - ja poklanjam vama. Dajem, i jedino što tražim jeste da uživate. Uživajte u pesmi, uživajte u svakom danu, jer opet ćemo pevati, grliti se, slaviti. Zagrlite svoje voljene, sve će ovo proći - napisao je Boban na dan kada je objavio pesmu "Pustite me".

"Suočio sam se sa životom koji dugo nisam živeo"

Boban je fanovima i svima koji ga prate dužom objavom čestitao Novu godinu, napisavši da je doživeo i neke tako lepe stvari, a onda je svima uputio snažnu poruku.

- Setimo se kada je sve ovo počelo i kada smo govorili da je ovo opomena, da ćemo, valjda, iz ovoga naučiti da budemo bolji jedni prema drugima. Tako je bilo u startu, svi smo to pričali. Ali, strah me je da smo se vremenom navikli na ovaj drugi način života i da živimo pod nekim drugim uslovima, a da su mnogi od nas ostali isti i da ih ova situacija nije učinila boljima, naprotiv. Lično, iz ove godine izlazim mnogo jači. 2020. mi je pružila mogućnost da se suočim sa životom koji dugo nisam živeo; da upoznam neke ljude koje ne bih drugačije upoznao; da sa nekim pravim prijateljima postanem još bliskiji; da odmorim svoj umorni glas koji je bio izrabljen do krajnjih granica. Da nije bilo pauze, sada bih pevao po 24 sata dnevno i sa milinom bih slušao samo sam sebe. (smeh) Upoznao sam i one ne tako dobre, ali sam imao vremena da izvučem najbolje iz njih i da probam da shvatim zbog čega su uopšte bili takvi. Uvideo sam kod mnogo ljudi da su u moj život ušli isključivo i samo iz koristi. Neka. Tako je trebalo. Upoznao sam mnogo loših strana sistema u kom živimo, ali i dalje najviše volim da živim u Beogradu i Srbiji. Jer, ako se krivac traži, krivi su neki nama daleki... Imao sam čak i vremena da shvatim da ima i onih koji se plaše da odu od mene iz ko zna kojeg razloga. Ali, desila se možda jedna od najlepših stvari u mom životu baš u ovoj godini. Kada sve sagledam, godina koja je bila bolja od mnogo, mnogo drugih godina. Godina u kojoj sam živeo, a nisam prolazio pored života i godina u kojoj su mnogi ljudi uvideli ko sam zaista ja. I srećan sam zbog toga. Ne možete ni da zamislite koliko! Godina koja je dokazala da nije sve u novcima. Verujte mi da to mislim kada kažem i da tako i jeste. Ljudi, ne zaboravite da živite svaki trenutak u ovom životu, jer, verujte - imamo dva života, ali onaj drugi počinje kada shvatimo da je život samo jedan! Budite mi zdravi, svi. Vodite računa o sebi, vodite računa o svojim najbližima, ali i o svima kojima nikada, možda, oči niste videli. Svi smo mi pod istim nebom, sve nas muče iste muke, ali možda ne u istom trenutku. Dobri moji, neka nam je svima srećna 2021. godina. Neka bude bolja. Neka bude radosna. Neka bude puna ljubavi - poručio je Boban.

Autor: N.V.