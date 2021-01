Ovo morate da vidite!

Popularni mladi bokser Veljko Ražnatović celog svog života bio je pod lupom javnosti zbog poznatih roditelja Svetlane Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana. On je sada nikad iskrenije pričao o svom životu i svemu kroz šta je prošao.

- Postao sam bokser kako bih pobegao od noćnog života i budala sa kojima sam se družio. Kada sam shvatio da se raspadam od noćnog života i od budala koje su me tada okruživale, prelomio sam u glavi i rekao sebi: “Biću sportista, bokser.” Počeo sam da se bavim plemenitom veštinom jer sam uvek imao potrebu da prihvatim izazov. Želeo sam da dovedem sebe u savršeno fizičko stanje, da budem najjači što mogu - kaže Veljko.

Pre boksa, Veljko je igrao fudbal i košarku.

- I kada sam trenirao ta dva sporta, davao sam sve od sebe, ma 200 odsto. Medutim, uvek u timu imaš nekog ko nije takav i to me pojede. Pritom su me nervirali fudbaleri. Dođu sa obrijanim nogama, nose čudne frizurice… Ovako sam sebi odgovaram za greške, ali i za uspehe sam najzaslužniji. To mi je mnogo poštenije. Nadam se da ću biti svetski šampion. To mi je želja i, ako Bog da, ispuniće se. Ukoliko se ubrzo rešimo ove korone, nadam se da bih možda u 2021. godini mogao na megdan za evropsku titulu. Nakon toga, Bože zdravlja, juriš i na svetski tron. U svakom slučaju, planovi u 2021. su mi da budem veoma aktivan što se boksa tiče i da se plasiram u top 50 boraca na svetu. Voleo bih da imam bar tri-četiri profi meča u narednih 12 meseci, a pored toga boksovaću i u amaterskoj kategoriji za Sombor u Prvoj ligi Srbije - objašnjava Ražnatović.

Mladi bokser se oženio krajem prošle godine, a pre šest meseci postao je otac. Njegova supruga Bogdana rodila je sina Željka, a Veljko se trudi da uskladi obaveze oko boksa kako bi što više vremena provodio s najbližima.

- Sad moj dan izgleda tako što ustajem rano i odmah posle doručka treniram oko sat vremena. Vratim se kući, budem sa porodicom, pa po podne opet na trening. Čim sam u sparing borbama počeo da pobeđujem momke koji su imali po 60 mečeva iza sebe, odlučio sam da pređem u profesionalne vode. Verujem da sam na dobrom putu, ali vreme će pokazati - ističe on.

Autor: N.V.