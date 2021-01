Nikada ga neće prihvatiti za zeta.

Radomir Taki Marinković pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' u razgovoru sa reporterom Nemanjom Vujičićem progovorio je o najsvežijim događajima iz Bele kuće, čiji su glavni akteri njegova ćerka Maja i Marko Janjušević Janjuš.

Kako je Taki istakao, Janjuša se ne plaši i nikada ga neće prihvatiti za zeta, oštro osuđuje njegove postupke i ophođenje prema njegovoj ćerki, a podržava Majine nove simpatije u rijalitiju.

- Maja je i dalje zaljubljena, ali se nadam da će se odljubiti, ona i dalje voli ovog nesrećnog Janjuša. Maja je sada našla zaštitu pored Kristijana i Čorbe. Nemoguće je da se takva emocija izbriše za dva dana - rekao je Taki i dodao:

- To se danima dešava, on je običan nasilnik. Ali to je neka nenormalna ljubav... - kaže Majin otac i otkriva zbog čega joj nije poslao čestitku za slavu.

- Kaznio sam je za slavu, nisam joj poslao čestitku kao podršku, ali njoj to nije došlo do glave, ja ne mogu mnogo da utičem na nju... Poslao sam joj sada za Novu godinu čestitku ipak i mislim da je shvatila neke stvari - rekao je Taki, a otkrio je i da je Majina majka podnela prijavu protiv Janjuša.

- Poštujem te ljude, oni su domaćini, nisu krivi što imaju takvog sina. Nisam u kontaktu ni sa kim iz njegove porodice. Vidim da joj sada govori najružnije stvari, ja se njega ne plašim, on je jedan običan indijanac. Maja je moja krv, vidi se kako sevaju šamari. Nisam u kontaktu sa bivšom ženom. A koliko znam, ona je protiv Janjuša podnela krivičnu prijavu. Ona nije javna ličnost, radi u ozbiljnoj firmi, a on je vređa ni krivu, ni dužnu. Ni kriva ni dužna dolazi u neprijatne situacije, ona nije deo javnog sveta - rekao je Marinković, a ubeđen je da je Janjuševoj i Majinoj ljubavi došao kraj.

- Ja mislim da je svemu tome došao kraj. Sve je napisano u čestitki i sve zna. Ja bih voleo da zaljubi čak i u molag Necu, samo ne u Janjuša. Janjuš ne može da nađe tako lepu curu kao što je moja ćerka. Maja njega nenormalno voli i sada, ali ona beži od stvarnosti. Ne daj bože da mi on bude zet, to ni najvećem dušmaninu ne bih poželeo.

Autor: M.K.