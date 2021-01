'KINJILI SU ME, BILI SU LJUBOMORNI I SUJETNI!' Žena od sultana prošla kroz pakao zbog ovoga! VREĐALI JE, PSOVALI I NAZIVALI POGRDNIM IMENIMA... (FOTO)

Nije joj bilo lako!

Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana eM, obeležila je 2020. godinu hitom "Žena od sultana", a zbog sna koji danas živi mnogo je propatila tokom srednje škole.

Naime, iako joj je u osnovnoj školi falila jedna ocena da bude vukovac, sve to se promenilo kada je već sa 15 godina počela da peva na privatnim veseljima, svadbama, krštenjima i rođendanima, zbog čega je popustila u školi.

- U prvi mah sam bila presrećna što radim, što imam svoj dinar i ne zavisim od roditelja. Prvi honorar mi je bio 200 evra i odmah sam ga potrošila na garderobu za sledeći nastup. Bila sam puna elana, brzo sam učila repertoar i bila veoma tražena. Međutim, došao je period kada više nisam mogla da izdržim - počela je priču Tijana i dodala:

- Dešavalo mi se da pravo sa nastupa idem u školu. I sad mi je teško kad se setim toga. Zamislite, završim nastup, putujem četiri-pet sati kolima, utrčavam da obučem trenerku, skinem šminku i pravac u školu na prvi čas. Pitala sam mamu da krenem vanredno u školu, ali mi je ona rekla: U školu moraš da ideš, po cenu toga da prestaneš da pevaš. Učenje ti je obaveza broj jedan! - rekla je Milentijevićeva.

- Bila sam ljuta na nju, ali mama je isterala svoje, a ja sam joj danas zahvalna na tome što mi nije dala da odustanem od škole. Razredna je imala razumevanja za mene jer je njen sin klavijaturista u jednom bendu, pa je znala koliko je to težak posao. Ali osim nje, podršku nigde drugde nisam imala. Ostali profesori su me kinjili. Bili su ljubomorni i sujetni. Kod njih sam morala da se pomučim za ocenu. Na sve to, na nastupima su me pijani gosti vređali, psovali, nazivali pogrdnim imenima, a kada bi se otreznili, izvinjavali bi se. Ali niko me nije fizički napadao, vukao za rukav ili gurao pare tamo gde ne treba - nastavila je priču pevačica.

- Mama i tata su me naučili kako treba da se ponašam i imali poverenja u mene da nikome neću davati povod da se prema meni loše ophodi - zaključila je Tijana.

Autor: M.K.