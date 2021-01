POBEDE, PORAZI, LJUBAV, SUZE I SUJETA! Posle 'Novogodišnje Zadrugovizije' će se promeniti SVI odnosi u Beloj kući!

Spektakularna noć!

Sinoć se na velikoj sceni u Šimanovcima odigrala specijalna "Novogodišnja Zadrugovizija". Zadrugari su se sami podelili u 16 grupa, a imali su zadatak da izvedu vesele pesme. Voditelji Dušica Jakovljević i Dragan Marinković Maca vodili su publiku i zadrugare kroz spektakularnu noć, a članovi stručnog žirija bili su Maja Nikolić, Sandra Afrika, Ljupka Stević, Dejan Milićević i Gazda Paja.

Prvi su se na sceni predstavili Sanja Stanković, Anđelo Ranković i Đorđe Milutinović, a žiri nije bio oduševljenje njihovim nastupom, kako je izgledalo da uopšte nisu vežbali.

Maja Marinković, Kristijan Golubović i Milan Janković Čorba izveli su numeru "Mesečina" i to uz filmski nastup koji je ostavio jak utisak na žiri. Zbog scena koje su priredili, Kristijan i Čorba su dobili komentar da bi mogli da se bave glumom.

Treći nastup imali su Miljana Kulić, Milica Kemez i Jovan Cvijetić Cvele. Puna samopouzdanja, Miljana je sa Milicom otpevala pesmu "Bato bre", dok im je Cvele bio "bata". Milica je ponovo oduševila sve svojim trbušnim plesom, ali i time što je odlučila da ovog puta i peva, dok je Kulićeva pobrala posebne simpatije žirija, a najviše Maje Nikolić, koja ju je nahvalila i posavetovala, dok se Miljana izvinila za sukob koje su imale na jednoj od pređašnjih "Zadrugovizija".

Nastup koji je pobrao simpatije svih prisutnih u studiju, kao i publike, je zasigurno onaj koji su imali Mišel Gvozdenović, Bora Santana i Jovana Tomić Matora. Oni su izveli pesmu na romskom jeziku "Keskandžika", a osim pevanjem, oduševili su sve i performansom za koji su vredno vežbali, ali i posebnim stajlinzima. Niko nije ostao imun na Mišelov glas, a mnoge je iznenadio time što se opustio i pokazao u ne tako ozbiljnom svetlu, dok su Bora i Matora još jednom dobili pohvale za šou koji su napravili.

Čini se da su na prazničnu temu najbolje odgovorile Paula Hublin, Monika Horvat i Maja Marković, koje su sinoć izvele praznični hit Maraje Keri, pesmu "All I Want For Christmass". Iako su imale tremu, njih tri su očarale i iznenadile žiri, koji ih je nahvalio, a posebnu Hublinovu i njen glas.

Nadežda Biljić, Zerina Hećo i Toma Panić su sinoć izveli hit "Legitimno". Iako ima izvrstan vokal, Nadeždu je sinoć "pojela" trema, a žiriju je priznala da je to zbog toga što prvi put nastupa sa svojim mužem. Zerina se nekoliko puta zbunila, ali je Biljićeva uskočila da joj pomogne i obe su odradile posao do samog kraja. Žiri ih je pohvalio, a Hećo se kasnije slomila i zaplakala zbog toga što se zbunila.

Nikola Đorđević, Marko Janjušević Janjuš i Vladimir Tomović napravili su pravu pometnju svojim nastupom sinoć. Ovi "kršni momci" sinoć su se pojavili prerušeni u članice grupe "Hurricane" na sceni i izveli pesmu "Foliro". Članovi žirija su bili oduševljeni i šokirani, kako ovo od njih trojice nisu očekivali.

U oslabljenom sastavu, zbog toga što je Nina Oluić u subotu napustila "Zadrugu", na sceni su se predstavili Fran Pujas i Nadica Zeljković, koji su izveli pesmu "Pazi flow", koju u originalu izvode Kija i Ša. Fran je izneo celu pesmu sam, a Nadica se potrudila da sve isprati plesom. Iako je trema bila vidljiva, Gazda Paja je dao Franu vetar u leđa da krene da se bavi rep muzikom, pa čak i da oformi grupu sa Paulom, dok mu je Dejan Milićević poklonio duks, što je mladog Pujasa oduševilo.

Simpatije žirija pokupile su i Ana Bulatović i Mina Vrbaški, koje su sa Filipom Carom izvele pesmu "Papi". Ana je još jednom dobila pohvale za svoj glas i energiju, a Mina je prijatno svojom izvedbom iznenadila stručni žiri, koji ju je nahvalio i rekao da joj se glas popravio.

Vuk Mob, Sandra Rešić i Ermina Pašović digli su sve na noge kada su izveli pesmu "Tek je 12 sati". Njihova energija na sceni fascinirala je stručni žiri, dok su se još jednom pohvale nizale za vokalne sposobnosti Sandre Rešić.

Iako se nijedna od njih ne bavi pevanjem, Dragana Mitrović, Jovana Ljubisavljević i Ivana Marinković potrudili su se da što bolje izvedu pesmu "Avantura". Žiri je cenio njihov trud i to što su dale sve od sebe, a na njihov izgled niko nije ostao imun. Gazda Paja je posebno izdvojio Jovanu misicu, koju je uporedio sa Kendal Džener, sestrom Kim Kardašijan.

Pesmu "Hajde da se volimo" izvela je Ivana Šašić sa Markom Đedovićem i Nenadom Lazićem Necom. Đedović je zasmejao sve svojom ulogom. On je bio "rodbina" iz čuvene pesme i samo je ležao na sceni "pijan", dok je Neca skakutao oko Ivane. Ovaj nastup izazvao je lavinu pozitivnih komentara, a žiri je posavetovao Lazića i pružio mu podršku zbog iskrenosti.

Najnegativnije komentare sinoć su dobili Nataša Radan, Lazar Čolić Zola i Alen Hadrović, koji su izveli pesmu "Boli, boli". Čak je došlo i do sukoba sa Majom Nikolić, koja je toliko iskritikovala Natašu i Zolu, da su joj oni uzvratili, a kasnije ponovo produbili svađu.

Tara Simov je sinoć oduševila članove žirija, kako izvedbom pesme "Skupo bi te platio", tako i svojom odevnom kombinacijom, dok su Nenad Aleksić Ša i Stefan Šebez pokupili simpatije zbog podrške koju su joj pružili. Ša je još jednom pokazao zbog čega toliko dugo traje na rep sceni srbije, dok je Šebez iznenadio mnoge svojim umećem.

Lepi Mića se sinoć na sceni predstavio pesmom "Lažu da vreme leči sve", dok su Aleksandra Nikolić i Marija Kulić igrale kraj njega. Ove dve zadrugarke ostavile su sve bez teksta zbog svoje lepote, a Kulićka je pobrala posebne simpatije žirija, koji je nizao komplimente na njen račun. Osim lepote, Marija je impresionirala sve i svojim stavom i držanjem.

Poslednji nastup sinoć ostavio je gorak ukus svim prisutnima. Rialda Karahasanović i Anja Todorović izvele su pesmu "Januar". Sa njima je trebalo da se nađe u grupi i Kenan Tahirović, ali je juče saznao da mu je otac preminuo od koronavirusa. Rialda je želela da se solidariše sa njim, ali ju je Kenan molio sve do deset minuta pred početak "Novogodišnje Zadrugovizije" da nastupi. Na kraju je pristala da mu ispuni želju, a žiri ju je pohvalio zbog hrabrosti.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

U bekstejdžu su se dešavale mnoge zanimljivosti, o kojima možete čitati na portalu Pink.rs, a na iznenađenje mnogih, Zola je odlučio da uzvrati Maji Nikolić na pređašnjim komentarima. On je krenuo da repuje i pozvao je da dođe u "Zadrugu" da isproba "međeda", kako ga je ona ranije nazvala, zbog čega mu se ona još žešće obratila tokom glasanja.

Kada su se nastupi završili, usledilo je glasanje. Novinarski žiri izglasao je Matoru, Boru i Mišela za pobednike, a ljuta bora sa Kristijanom, Čorbom i Majom vodila se do samog kraja.

Publika sa Instagrama odabrala je Rialdu i Anju za svoje pobednike, a Karahasanovićeva se zahvalila Kenanu što ju je naterao da nastupi sinoć.

Pobednice Fejsbuk glasanja bile su Paula, Monika i Maja Marković, koje su se prijatno iznenadile.

Ljuta borba za prvo mesto vodila se i kod glasanja stručnog žirija. Ponovo su najviše poena dobile iste grupe kao kod novinarskog žirija, ali su na kraju pobedili Mišel, Bora i Matora.

Ista situacija bila je i kod SMS glasanja publike, što je trostruku krunu donelo Matoroj, Bori i Mišelu. Ovo troje zadrugara bili su zabezeknuti, a Bora se najviše radovao, kako je pobedu na "Zadrugoviziji" čekao od prve sezone "Zadruge".

Zadrugari su pobedu proslavi u pabu, gde su razvrstali nagrade, koje su potom razdelili. Zadrugari su se zahvalili svima koji su glasali za njih.

Tokom jutra, sve do spavanja, dolazilo je do nekoliko drama. Tara je otkrila Janjušu da ju je Maja upitala da li bi joj smetalo da bude sa Čorbom, a reper i Marinkovićeva se ponovo nisu odvajali, a čak su počeli i otvoreno da flertuju.

Car i Mina nastavili su sa jučerašnjim sukobima, a on je dodatno izgoreo kada se ona prisetila Mensura Ajdarpašića i njihovog nastupa sa "Zadrugovizije" uz pesmu "Puca".

Milica je izljubomorisala Bori zbog toga što je gledao u Aleksandru, ali su se strasti vrlo brzo smirile.

Zola nije ostao imun kada je čuo šta je Miljana pričala tokom njegovog nastupa, pa je zaključio da je ona sujetna.

Najburniji sukob se desio kada je Aleksandra zamerila svojoj drugarici Ivani što priča sa Majom. Maja se suočila sa Aleks i iznelu su sve šta im smeta. Marinkovićeva je takođe poručila da će nastaviti dalje i da je sukob sa Aleks više ne zanima, kako je je ne zanima Janjuš, zbog čega je haos prvenstveno i krenuo.

Da jutro ne prođe bez ljubavnih varnica potrudili su se Sanja i Anđelo, koji su jedno drugo masirali u ranu zoru, ali je kasnije došlo i do prepirke ispod pokrivača. Ostaje da ispratimo šta su nam zadrugari pripremili za danas i kakvi će tek haosi nastati kada budu saznali ko je novi vođa i sve ono što sledi ponedeljkom.

Autor: M. P.