'Nema potrebe da bilo šta krijem' Ceca i Anastasija otkrile da li pričaju jedna drugoj ljubavne tajne, pa priznale OVO!

Ceca i Anastasija Ražnatović otkrivaju šta bi volele da pronađu ispod jelke i koliko im je jedan gospodin koji ima svega sedam meseci promenio život.

Dovoljno je pogledati njen profil na „Instagramu“, pa da vam bude jasno šta, tačnije ko je popularnoj pevačici obeležio 2020. godinu. Od 15 fotografija koje je Ceca Ražnatović objavila u decembru, na sedam je njen unuk Željko, koji je svet ugledao u junu. Uz dobro poznati osmeh rekla je kako bi trebalo najmanje deset fotografija, i to svakog dana, da bismo bar donekle mogli da shvatimo do koje mere je Željko u centru pažnje cele porodice.

- Svi smo opčinjeni Željkom, stalno ga slikamo i snimamo, pa onda to odmah šaljemo jedni drugima. Najkraće rečeno, on je naš izvor sreće. Verujem da se nimalo ne razlikujemo od ostalih porodica u koje je stigla beba. Pre godinu dana nisam mogla ni da zamislim da će naši dani ovako izgledati, a sada drugačije ne bih umela da funkcionišem. I kad su u Titelu, kod Bogdaninih roditelja, volim da više puta dnevno vidim šta Željko radi. U ovom periodu bebe se menjaju iz nedelje u nedelju, zato nastojim da ništa ne propustim. Jedva čekam da prođe pandemija i da kretanje postane potpuno bezbedno pa da Željko i ja krenemo na putovanja. Vreme naših akcija tek dolazi - otkriva Ceca za magazin "Hello".

Jednom prilikom ste rekli: “Mama mu je visoka, tata takođe, pa što on ne bi bio „NBA“ zvezda? Ja ću ulagati u njegovu karijeru i nikome neću dati da se meša.” Znači li to da ste se već imenovali za Željkovog menadžera?

- U šali svašta kažem, ali ne bih imala ništa protiv da se ova obistini. Srećom, zadovoljna sam karijerom, pa nikada nisam imala razlog da svoje neostvarene želje projektujem na decu, pogotovo ne sada na Željka. Šta god bude želeo, imaće moju podršku, ali zašto ne bi bio košarkaš? (smeh) Naravno, pred nama je još mnogo godina u kojima će jedino biti važno da on, a i mi s njim, budemo zdravi i srećni.

Kada se osvrnete, da li je više bilo odsustva lojalnosti u emotivnim ili prijateljskim relacijama?

- Nažalost, život me je bacao od nemila do nedraga. Kad naiđu iskušenja, ljudi pokažu svoje pravo lice, a vi ostanete zatečeni jer ga niste očekivali. Bilo je razočaranja, pravih, ljudskih, da vas duša zaboli. Pitate se čime ste to zaslužili, a odgovor ne pronalazite. Posle nekog vremena stigne izvinjenje, molba za oproštaj, ali vi znate da osoba koja stoji pred vama nije ona koja vam je bila draga, koju ste voleli – bilo kao muškarca ili kao prijatelja. Jednostavno, ispred vas nema nikoga, samo vazduh.

Koliko ljudi uvek zna da li ste zaljubljeni ili u vezi?

- Da bih ih nabrojala, dovoljni su mi prsti jedne ruke, a što se tiče mog partnera ne znam, ali verujem da je situacija ista. Sve u svemu, već smo došli do dve šake. (smeh)

Kada ste počeli da o svojim ljubavima pričate sa Anastasijom i Veljkom?

- To se desilo kada su oni postali dovoljno zreli da bismo tu temu mogli da “obradimo” na pravi način. Ta, po našem mišljenju, normalna i zdrava faza za porodicu traje već godinama. Normalno je da na isti način na koji pričamo o njihovom emotivnom životu, razgovaramo i o mom. Naravno, tema je ipak prisutnija u ženskim pričama sa Anastasijom - priznala je Ceca za magazin "Hello".

Anastasija, u jednom intervjuu rekli ste da Ceca zna sve vaše tajne. Zar je moguće da zna baš sve?

- U mom životu se ne dešava ništa što bi trebalo da krijem od bilo koje drage osobe, a najmanje od majke. Jednostavno, navikla sam da sa njom delim sve, kao i ona sa mnom. Njeni saveti su dragoceni, a o čemu god da se radi konačna odluka je samo moja.

Da li ste sve delili sa majkom i u tinejdžerskim godinama?

- Mislim da je svako u trenutku ulaska u svet odraslih imao fazu kad je želeo da stvori prividnu samostalnost. To se dešava baš onda kad joj vreme nije. (smeh) Srećom, kod mene je trajala vrlo kratko. Brzo sam shvatila da je nepotrebno bilo šta kriti i da je neuporedivo bolje gajiti odnos kakav nas dve imamo, pun poverenja, ljubavi i podrške. Od osobe kakva je moja mama zaista nema potrebe išta kriti, jer zahvaljujući maksimalnoj otvorenosti sa njom mogu samo da bolje prođem u životu. Naravno, kad kažem da delimo baš sve, mislim na sve što je važno, a ne na prepričavanje svakog detalja.

Ceco, šta biste voleli da pronađete ispod jelke?

- To što bih ja da pronađem ne stoji ispod jelke, već možda ispod nekog visokog bora. (smeh) Generalno, moja najveća želja je da 2021. godina bude drastično bolja od ove koja ostaje za nama. Ako postoji vaučer za to, neka on bude ispod jelke.

Autor: N.V.