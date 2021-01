Tenzija dostigla vrhunac!

Voditelj Milan Milošević sinoć je ušao u Belu kuću, kako bi se odigrale emisije "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje", tačnije njihova prva izdanja u 2021. godini. Milan se na samom početku emisije "Izbor potrčka" dotakao upravo proslave Nove godine i reprize, te otkrio zadrugarima koliko je publika zgrožena njihovim ponašanjem. Takmičari 4. sezone najgledanijeg rijalitija su često osuđivani zbog svoje alavosti, a njihovo ponašanje je kulminiralo pred početak ovih proslava, kada su se kao divljaci grabili za piće. Sinoć se pričalo i o takmičarima koji prave "štekove" hrane, a potom se prešlo i na drugu temu o kojoj bruji region.

Mnogi zadrugari pokazali su koliko su sujetni nakon proglašenja pobednika na "Novogodišnjoj Zadrugoviziji". Aleksandra Nikolić je optužila Kristijana Golubovića da je upravo on taj koga je najviše pogodilo to što nije dobio nijednu nagradu, a on je ponovo objasnio koliko je nezadovoljan zbog ovoga.

Vladimir Tomović izazvao je pravi haos u emisiji kada je izneo svoje mišljenje da su najsujetnije osobe u kući pevači, kao i da jedva čekaju neku grešku ili falš svojih kolega, kako bi mogli da se naslađuju. Ovo je diglo na noge mnoge pevače u kući.

Zbog ove teme isplivala je ponovo na površinu netrpeljivost između Rialde Karahasanović i Nadice Zeljković. Nadica je imala nekoliko komentara na račun Rialdinog pevanja na proslavi Nove godine, a sinoć se pravdala da to nije zbog toga što se sumnja da je pevačica imala nešto sa Slobom Radanovićem, već zbog toga što Zeljkovićeva smatra da se Rialda previše "uzvezdila". Izbio je sukob između ove dve zadrugarke, koje se poslednjih mesec dana često svađaju.

Došlo je vreme i da ovonedeljni vođa Kristijan odabare svoja dva potrčka i omiljenu osobu.

Kako su se Ivana Marinković i Stefan Šebez ponovo zbližili, Golubović je odlučio da njih dvoje provedu nedelju dana u sobi za izolaciju, dok će se u hotelu sa njim, po drugi put, naći njegova prijateljica Monika Horvat.

Nakon "Izbora potrčka" počela je emisija "Pretres nedelje". Prva tema koju je Milan otvorio bio je skandalozni odnos Mine Vrbaški i Filipa Cara. Posle mnogobrojnih psovki, pretnji, uvreda, što na račun jedno drugog, što na račun njihovih porodica, Mina i Car su ponovo zajedno. Ova činjenica dodatno je zgrozila zadrugare i publiku, kako je Mina nakon porodičnih čestitki, gde su je i brat i majka i baka zamolili da završi svaku priču sa Filipom, ona ponovo imala intimne odnose sa njim, i to ispod porodičnih slika koje je poređala na krevet.

Mina je kratko prokomentarisala da ju je sramota, dok se Car bunio što ga zadrugari osuđuju, te pominjao druge vrele akcije zadrugara u Beloj kući, iako to nije bio glavni problem koji su im zadrugari zamerili, već to što imaju akcije nakon svih skandaloznih stvari koje su se dešavale.

Najglasniji u osudi ovih zadrugara bili su Marko Đedović i Vladimir Tomović. Đedović je izneo svoju teoriju da Mina, zbog trauma iz mladosti, ima nešto protiv svoje majke, te da joj se zbog toga sveti preko muškaraca, jer iste stvari ponavlja iz sezone u sezonu. Iako je Lepi Mića pokušao da opravda svoju drugaricu, Đedović je istakao da on nije dovoljno upućen u tematiku sa naučne strane. Zadrugari su redom iznosili svoje mišljenje, a skoro svi su zaključili da Mina voli "bolesne" odnose i da je upravo pokreće to da nakon burnih svađa ima intimne odnose. Marija Kulić je izrazila sumnju u to da je Car ranije imao devojke i da smatra da je zbog toga toliko zaljubljen u Minu i da ne zna kako da se ponaša.

Naredna tema koju je Milan pokrenuo bio je odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, kao i zadrugarkino naprasno zbližavanje sa Milanom Jankovićem Čorbom. Iako su joj zadrugari preko mnogih skandaloznih stvari prelazili, smatrajući da sve radi iz velike ljubavi prema Janjušu, Maja se ovih dana našla na stubu srama zbog toga što je izjavila da ta velika ljubav više ne postoji, a sav svoj fokus prebacila je na Čorbu.

U svojoj ispovesti, Janjuš je ispričao kako ga je Maja proganjala napolju, te da je mnoge stvari sa njom radio jer je ona često pominjala kako će mu se pojavljivati kada provodi vreme sa svojom ćerkom Krunom. Janjuš je takođe istakao da smatra da je Maja sa Čorbom krenula da radi stvari u inat njemu, ali da je to preraslo u nešto više.

Čorba je priznao da mu se sviđa Maja i da bi voleo da uđe u vezu sa njom, a njegova direktnost šokirala je Marinkovićevu, jer nije očekivala da to tako brzo javno prizna. Janjuš im je dao blagoslov, ali i upozorio repera da će shvatiti mnoge stvari kada se upusti u odnos sa njom. Maja je takođe istakla da je više ne zanimaju sukobi sa Aleksandrom Nikolić i da svaka devojka može da proba da priđe Janjušu, a da to nju neće uznemiriti i da više neće praviti ljubomorne scene, te tako dokazati zadrugarima da nije psihopata, kako su je mnogi ranije okarakterisali.

Tokom Čorbinog izlaganja isplivalo je na videlo da je on ponovo vređao svoju bivšu devojku Taru Simov, zbog toga što je mislio da se ona podsmevala Nini Oluić nakon što je stiglo njeno pismo o proglašenju novog vođe. Tara je zbog ovoga ponovo završila u suzama i na kratko napustila Belu kuću.

Tara je tokom emisije imala i napad panike, a obezbeđenje ju je izvelo na svež vazduh kako bi se malo povratila, jer se u pušionici onesvestila. Ona je kasnije ispričala zadrugarima da joj se sve skupilo i da su Čorbine uvrede bile kap koja je prelila čašu.

Naredna tema koju je Milan pokrenuo zatresla je Belu kuću, a obezbeđenje je više puta reagovalo i sve vreme bilo u pripravnosti. Naime, Miljana i Marija Kulić pričale su o svom odnosu sa Nadeždom Biljić, koji je ovih dana jedan od najburnijih u Beloj kući. Nekadašnje prijateljice zaratile su zbog pevačicinog pomirenja sa Tomom Panićem. Kulićke su smatrale da je Nadežda time ponovo izgubila svoje dostojanstvo, a udarile su i na njen moral.

Nadežda je smatrala da su u Beloj kući Kulićke najmanje kompetentne da joj morališu. Biljićeva je ispričala kako je Miljana i nju proganjala kao ostale pevače, a zatim je razbesnela Kulićevu kada je ispričala kako je ona oralno zadovoljavala kamiondžiju kako bi je odvezao na nastup Darka Lazića. Miljana je najavila tužbu, a Marija je stala u odbranu svoje ćerke i izvređala Nadeždu. Nadežda se unela Mariji u facu, a zatim je došla i Miljana, koja je sklanjala pevačicu od svoje majke. Nakon niza obostranih uvreda, Nadežda je nasrnula na Miljanu.

Milan je odmah saopštio Nadeždi odluku Velikog šefa. Zadrugarka je bila kažnjena nedeljnim hororarom zbog fizičkog kontakta, ali pevačica i dalje nije prestajala.

Ona je nastavila da se vređa sa Kulićkama, a Mariji je zapretila da će je išamarati, kada je Kulićka ispričala kako je pevačica nasrtala na svoju majku. Nadeždu je ovo dodatno razbesnelo, pa je Kulićkama poručila da one imaju najmanje prava da pričaju o narušenim porodičnim odnosima i podsetila ih na sve sukobe koje su njih dve imale.

Iako se prešlo na drugu temu, sukob Miljane i Nadežde je i dalje trajao. Miljana je provocirala Nadeždu, koja je još dva puta pokušala da nasrne na nju, ali ju je obezbeđenje oba puta sprečilo.

U nastavku emisije pričalo se o odnosu Anđela Rankovića sa Sanjom Stanković i Natašom Radan. Sanja se našla na stubu srama pojedinih zadrugara, koji su smatrali da nije trebalo da pristane na "kombinaciju" sa Anđelom. Iako mu Sanja prija, Anđelo je ponovo ispričao kako nije spreman da uđe u dublji odnos sa njom, jer još uvek ne može da se veže i želi da bude slobodan. Ranković je istakao i da mu je žao što su Sanja i on bili drugari pre stupanja u vezu, jer smatra da bi sve bilo lakše da situacija nije bila takva. Ermina Pašović je pokušala, ali uzalud, da dozove Stankovićevu pameti. Sanja je ispričala i da zna da se Nataša ponovo mota oko Anđela i da juri vezu sa njim, ali da joj to ne smeta.

Sanjina bivša devojka Jovana Tomić Matora bila je akter naredne teme. Zadrugari su primetili da se stare varnice između Matore i Monike Horvat potpaljuju, a na videlo je isplivalo i da su ove zadrugarke nekoliko puta razmenjivale vrele poljupce, kao i da su imale vrelu akciju. Monika ovo nije želela da potvrdi, mada se po Matorinoj reakciji sve videlo. Horvatova je takođe istakla da ne želi da stavlja etiketu na odnos sa Matorom i da ne želi da stupe u vezu, ali i da ne želi da prizna da su "kombinacija".

Matora je otkrila da joj ponovo prija Monikino društvo, a da u vezu sa njom ne ulazi zbog Monikine naravi, ali da će nastaviti i dalje da budu prisne. Matora je pobesnela kada se u temu umešala Sanja, koja je svoju bivšu terala da uđe u odnos sa Monikom.

Sanjini komentari dovešće do novog sukoba sa Matorom posle emisije, koja joj je zamerila što se meša u njene teme, jer su se ranije tokom dana dogovorila da se više neće komentarisati, dok se Stankovićeva pravdala da nije rekla ništa loše, već da je samo podržala svoju bivšu da bude srećna.

Milan je pred kraj emisije podigao Mišela Gvozdenovića i Draganu Mitrović, koji su se poslednjih par dana ponovo zbližili. Iako mu prija Draganino društvo, Mišel je ponovo stavio do znanja zadrugarkama da ne traži vezu i da do kraja rijalitija neće biti ni sa jednom. U finišu emisije podignut je i Vladimir Tomović, koji je nedavno imao susret sa bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, koja je u "Zadrugu 4" ušla da podeli zadrugarima poklone od najmilijih.

Publika i zadrugari su primetili koliko se on uplašio ovog susreta. Vladimir je priznao da mu nije bilo svejedno što se posle godinu i po dana prvi put susreće sa svojom bivšom. On je zažalio što joj nije uzvratio na čestitke i što se nije lepše ponašao, naročito zbog Stanijine porodice koja je bila divna prema njemu, a otkrio je i šta se krilo iza svega. Naime, Tomović je istakao da je Stanija previše nepredvidiva, po njegovom mišljenju, i da nije znao kako bi ona odreagovala kada bi joj pružio ruku ili možda zagrlio. Tomović je ispričao i da zna da Stanija ima dečka i da nije želeo da pravi dodatne komplikacije, jer se već jednom opekao zbog situacije sa Jovanom Ljubisavljević i da mu je to bila lekcija.

Zadrugari se nisu smirili ni posle emisije. Anja Todorović i Jovan Cvijetić Cvele su došli do sobe za rehabilitaciju, kako bi se obračunali sa Minom Vrbaški, za koju su saznali da im je ukrala slatkiše. Usledila je burna svađa, tokom koje je Mina izjavila da je Cvele predmet sprdnje zadrugarima, a on joj je uzvratio i rekao da služi muškarcima da samo brišu pod njome. Mina se zaletela na Cveleta i nasrnula na njega, a zatim se u sve umešao i Filip Car, koji je takođe nasrnuo na ovog takmičara.

Obezbeđenje je odmah uletelo da spreči veći haos i Cara odvelo u zatvor, gde je on nastavio da besni, a kasnije krenuo i sam sebe da vređa zbog svojih postupaka.

Jutro je ipak krenulo u drugačijem svetlu. Maja Marinković je ponovo završila u Čorbinom krevetu, gde su pričali i ležali zagrljeni, a ona nije skidala osmeh sa lica.

Šebez je iskoristio vreme sa Ivanom Marinković, sa kojom je pričao sve dok ih Mina nije podsetila da za par sati treba da promene baterije na bubicama zadrugara, pa su se svi uspavali, kako bi bilo što odmorniji.

Autor: M. P.