MIRKO ŠIJAN PLAČE SVAKI DAN ZA UBIJENIM OCEM Goca Božinovska godinama je ćutala i krila porodičnu tajnu, pa priznala kroz šta joj prolazi sin

Svakim danom tuga je sve veća...

Goca Božinovska udovica je od novembra 1999., kada je ubijen Zoran Šijan. Iako je Mirko, njihov sin, tada imao samo sedam godina, pevačica kaže da ga se on odlično seća, te da mu nedostaje svakog dana sve više, a uprkos težnjama da mu skrene misli, Zoranov naslednik stalno gleda snimak na kom se njegov tata smeje i svima se hvali istim.

- Mirko ima video-snimak na kom se njegov otac smeje i priča. Često ga gleda i svima to pokazuje. Često ga pitam, sine, zašto to puštaš, zašto sam sebe povređuješ, ali on odmahne rukom i kaže mi: "Mama, tako mi je mnogo lakše. Imam osećaj kao da sam video tatu" - kaže Goca Božinovska i dodaje da joj najteže padne kada vidi suze svog sina Mirka.

Uvek kada se skupi neko društvo kod nas u kući, Mirko pušta pesmu "E moj ćale". Zbog te pesme svaki put zaplače. Kažem mu da to ne radi jer tako povređuje sebe, ali ne vredi, ne sluša me! To mi je baš veliki problem.

Pevačica takođe ističe da Mirko i Zoran imaju brojne sličnosti.

- Mirko i Zoran jako liče, isto hodaju, govore, razmišljaju. Baš je karakterom na oca, ali ja ne strahujem zbog toga. Mediji su od Šijana napravili nasilnika, ali on je u stvari uvek bio jedna mala beba.

Autor: D.T.