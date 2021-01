OVO JE ŽENA ALENA ISLAMOVIĆA Slave i hrišćanske i muslimanske praznike, u braku su više od 4 decenije, a zaveo ju je još dok je bila MALOLETNA (FOTO)

Porodična idila i sklad!

Pevač Alen Islamović decenijama je sa Marijanom, sa kojom izbegava javna pojavljivanja. Oni su, inače, već dugo u braku, tokom kojeg su dobili ćerke Unu i Laru. U svom porodičnom domu obeležavaju kako muslimanske, tako i hrišćanske praznike, obzirom na to da je Marijana katoličke veroispovesti, te ne treba da čudi što se u njihovom domu u Zagrebu Božić sprema i po mesec dana.

- Nekada smo kuću kitili na Badnje veče ili nekoliko dana ranije, prema tradiciji. Ali onda nam je bilo žao da je raskitimo, činilo nam se da je to premalo vremena za uživanje u božićnoj čaroliji. Pa sam tako, malo po malo, počela kuću da uređujem sve ranije i svima se to svidelo - istakla je ona jednom prilikom za "Jutarnji.hr".

Njih dvoje su se upoznali kada je on ima dvadesetak, a ona svega šesnaest godina. On je u to vreme već bio velika zvezda u bivšoj Jugoslaviji, a ona ga je srela u prvom noćnom izlasku - pala je ljubav na peevi pogled, a sada su u braku koji traje više od četiri decenije.

Nekada sam pratila Alena na njegovim koncertima, ali ovog puta mi je to prenaporno s obzirom na udaljenost, a i odmah bismo se vraćali, pa mi se nije dalo da idem. Ali, znali smo često da otputujemo zajedno, pa smo se ludo provodili. Sada više nismo toliko u godinama za to, ako izađemo, oporavljamo se tri dana", ispričala je Marijana, koja se zbog porodice odrekla posla medicinske sestre, a koja se sjajno izborila sa ogromnom popularnošću koju je njen muž imao kao pevač "Bijelog dugmeta" i "Divljih jagoda".

Autor: D.T.