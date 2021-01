Izvor: Hello, Foto: Instagram.com/marinatadic_official | |

Za nju je 2020. godina bila veoma značajna i puna radosnih trenutaka.

Pevačica Marina Tadić u 2020. godine ostvarila se u najvažnijoj životnoj ulozi. Ona sada nije samo zgodna devojka, koja oduzima dah ne samo zanosnim stasom, već i besprekornim glasom. Danas je ona supruga i majka i to su njeni, kako neretko kaže, primarni pozivi. Ona otkriva, šta će poželeti u ponoć i da li će 2021. godina moći da nadmaši 2020. koja je za mnoge bila stresna, a za nju ipak najsrećnija godina u životu.

Godina za nama, za Vas je bila više nego posebna. U Vaš život uselila se Vera. Koliko se toga promenilo od kada ste postali mama?

- Gotovo sve se promenilo. Ali u mom slucaju na bolje. Znam da je ovo za sve bila najteža i možda najgora godina, ali u mom slučaju je obrnuto. Sve lepo je došlo u moj život. Vera je za mene ovu god svakako učinila boljom, lakšom i nekako spokojnijom. Iako je ceo svet na trenutak stao, ja se šalim pa kažem: "stao je svet kad se rodila Vera", ali zaista je tako, mislim u mom životu. Sve ostalo je stalo, a život sa njom se pokrenuo.

- Biti mama je najlepši, ali i najteži zadatak. Najviše emocija, onih lepih, ali i strepnje. Kad je tek došla kuci, pa je gledate, pa osluškujete da li diše, to su sve strepnje, ali onda dolaze one lepe stvari, prvi osmeh,p rvi zubić ,prvi korak... - otkriva pevačica za magazin Hello.

Koja je Vaša najdraža uspomena u 2020-oj godini?

- Najlepša uspomena sigurno su njeni prvi koraci, samostalni! Tako nam se godina zavrašava, samostalnim koracima gazi u Novu 2021. Nema ništa lepše.

Da li ćete Veru učiti da se više raduje novogodišnjim ili božićnim praznicima?

- Uvek i zauvek božićnim. Za mene je to najveći praznik, koji najviše volim. Tad je porodica na okupu, tad svi praštamo, više volimo. Za mene Božić ima posebnu emociju, tako da će to njoj sigurno biti preneseno. Nemam ništa protiv novogodišnjih praznika, ali za mene oni nemaju nikakvu težinu. Učim je naravno da se raduje, da te praznike dočekuje sa radošću, da veruje u Deda Mraza. Inače je učimo i pružamo joj dosta ljubavi i smeha. Nekako želim da kroz život ide radosna. A kako sad stoje stvari mislim da će biti jako radosna devojčica.

Kako će izgledati Vaš prvi dan u Novoj godini? Verujete li da će se kada sta otkuca ponoć nešto drastično promeniti za sve nas?

Ja molim Boga, da zaspimo na vreme, pošto ovih dana muku mučimo sa zubićima. Nadam se da će se to drastično promeniti i da će Vera pustiti tatu i mamu da malo spavaju, a i da se ona naspava. Šalu na stranu, želela bih samo da svi budemo zdravi, strpljivi i bolji. Trebaće nam, sigurna sam i zdravlja a i strpljenja za 2021. godinu.

Šta je Vaša najveća želja u 2021. godini?

- Moje želje su uvek vezane za zdravlje, ljubav, mir. Samo mi je to važno. Naravno da se na poslovnom planu završe neke stvari koje sam započela. Tako da se nadam da ćemo više raditi u novoj godini.

I za kraj, otkrijte našim čitaocima da li će 2021. godina biti godina Vašeg povratka? Radite li na nekom novom projektu?

- Sigurna sam da ću ljude koji vole moju muziku obradovati novom pesmom. Samo da smo živi i zdravi - kaže Marina Tadić za magazin Hello, koja za 2021. godinu ima velike planove.

Autor: M.K.