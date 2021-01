HIT KOJI ĆE VAM ULEPŠATI PRAZNIKE: Kantautor Dino Kulenović objavio novi spot sa Danijelom Kremić! (VIDEO)

Dino Kulenović, kantautor iz Sarajeva koji živi i stvara u Italiji, objavio je novi spot za pesmu “Gori grad’ u kome se pojavljuje poznata voditeljka Danijela Kremić.

Za aranžman i produkciju ove pesme, pobrinuo se proslavljeni Robert Funčić, svojevremeno vodja grupe “Xenia”, dok je spot delo poznatog beogradskog režisera Vuka Protića koji je kao i uvek svoj posao odradio odlično.

Dina Kulenovića srpska publika poznaje po nastupu na Sunčanim skalama 2012. godine, po učešču na festivalu “Proleće u Beogradu” 2014.godine i prvom albumu “Večeras” (2010. godina) u izdanju “Take It Or leave It records-a”. Pesma “Gori grad” je nastala pre nekoliko godina, spot je sniman u decembru prošle godine i taman kada je sve trebalo da ugleda svetlost dana, ovaj opaki virus poremetio je našu svakodnevnicu pa je tako i blokirao ceo projekat vezan za spot i njegovu premijeru.

Sada je konačno sve spremno i Dino se nada da će putovanje ove pesme, biti vredno truda i velikog strpljenja i da ce dobra muzika i tople reči pune života i nade dodati svima još malo snage i hrabrosti, da još malo istrajemo, pa da se stvarno ubrzo svi vratimo “kao nekada”...ljubavi, druženju, svirkama, zabavi, osmesima, jednostavno - životu.

Ova pesma na neki način otvara jedan novi ciklus pesama. Nadam se da će otvoriti put mojim mnogobrojnim, već spremnim ali još neizdatim pesmama koje čekaju na red; a i one znatiželjnije slušaoce uputiti da čuju i neke moje stare pesme, koje su iz odredjenih razloga ostale u senci - rekao je Dino.

Nadam se da će “Gori Grad” uneti malo plama, nade i novih želja i snova u ovim prazničnim danima i uvesti nas u jednu lepšu i topliju 2021. godinu ostaviviši iza nas ovu dosta nesrećnu i tamnu 2020. godinu. Srećna 2021! - dodao je Dino Kulenović povodom novogodišnjih želja.

Pesmu Gori grad možete naći na svim digitalnim platformama u izdanju “Take It Or leve it records”.