Uprkos što je hrišćanski praštati, pevačica ne namerava da pređe preko svega što joj je uradio bivši partner.

Iako su je u 2020. prozvali "ženom od sultana", po istoimenom hitu koji ju je vinuo u žižu javnosti, Tijana Milentijević ističe da je Šumadinka i pravoslavka, te da joj je Božić jedan od omiljenih praznika.

- Za mene je Božić najlepši dan u godini, to mi je sigurno najdraži praznik, jer je energija tada najtoplija i najlepša. Što se običaja tiče, to je kod svih nekako slično. Kada bilo koji drugi dan spremimo istu hranu kao za Badnji dan i Božić, to nekako nema isti ukus kao tokom ta dva dana. Za Badnji dan uvek imamo posnu trpezu, a za Božić, naravno, česnicu. Prošla godina je bila prva da sam ja izvukla novčić i evo šta mi se sve desilo, tako da baš verujem u to - kaže Tijana, koja praznike provodi u rodnom Kragujevcu.

- Samo jedne godine sam propustila Božić s roditeljima, i zbog toga se jako kajem. Ove sam se organizovala da budem slobodna i odem kući u Kragujevac da proslavimo. Božić slavim u kućnoj atmosferi. Postim kada se posti, svi porodično to poštujemo, pa tako i ja. U crkvu idem često, da zapalim sveću za zdravlje, to me ispuni pozitivnom energijom.

Iako je hrišćanski praštati, Tijana ističe da svom bivšem dečku, kog je optužila za nasilje, ne može da pređe preko svega što je uradio.

Stavila sam tačku na tu priču. Da li neko može da oprosti tako nešto? Mislim da nijedna devojka to ne bi trebalo ni da trpi ni da oprosti. Nadležnim organima je ostavljeno da urade sve što treba.

Autor: pink.rs