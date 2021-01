MAŠALA! Stigli prvi pokloni za Luninu bebu, evo ko je priredio IZNENAĐENJE (FOTO)

Uživa u trudničkim danima!

Za Lunu Đogani, pobednicu druge sezone "Zadruge", ove godina biće ubedljivo najlepša i najuzbudljivija do sada, s obzirom na to da će se ostvariti u ulozi majke. Luna je sada u četvrtom mesecu trudnoće, a iako je ostalo još dosta do porođaja, danas su već stigli prvi pokloni za bebu kojoj će dati ime Mia.

Nju je među prvima obradovala najmlađa sestra Blankica, koja joj je darovala odelca i kapice za bebu.

Stižu nam prvi poklončići za Miu, Blankica nas je obradovala - pohvalila se Luna na Instagramu.

Autor: D.T.