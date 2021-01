'NOVAC UVEK ZAVRŠI KOD MENE' Kaća Živković u rodnom Leskovcu slavi Badnje veče i Božić, a u kuhinju ne zalazi: Sve sam prepustila mami!

Kod kuće je najlepše!

Kaća Živković božićne praznike tradicionalno provodi sa porodicom u rodnom Leskovcu, a kako kaže, ove godine je pripremu gozbe prepustila svojoj mami, dok će se ona posvetiti uživanju u prazničnim đakonijama.

- Uvek sam Božić provodila kod svoje porodice u Leskovcu, a mama je i ovoga puta zadužena za prazničnu trpezu. Još uvek nisam vična u kuhinji jer me to ne zanima. Kada me bude zanimalo, znam da ću u tome biti najbolja. Za sada, u kuhinju ulazim jedino kada treba da skuvam kafu i napravim jaja - kaže Katarina kroz smeh i dodaje da u njenom domu već godinama važi jedno pravilo.

Uvek izvučem novčić iz česnice, čak i kada nas je bilo više u kući, dok su baka i deka živeli sa nama, neverovatno je da je novac uvek završavao kod mene - priča Kaća.

Ona je poslednjih godina zbog posla često propuštala da bude sa najmilijima tokom praznika, ali sada je odlučila da to promeni.

- Bila sam veoma mlada kada sam počela da radim, ostala sam bez detinjstva jer sam ja tako htela, a ne jer je tako moralo da bude. Mene niko nije terao da počnem tako rano, već sam želela da zaradim i da imam svoj dinar. Zbog svega toga sam morala prerano da odrastem, ali se ne žalim jer moj posao ima dobre strane. Naučila sam mnogo, upoznala sam puno ljudi, i sada znam kako neke stvari treba da se rade.

Autor: pink.rs