Ove godine je sve drugačije...

Poznati pevač Marko Bulat ove godine božićne praznike obeležava na potpuno drugačiji način. Naime, dok je ranije za Badnje veče i Božić uvek bio sa svojom porodicom na okupu, ove godine to nije slučaj. Pevačeva majka Zorica, koja je inače rođena na Badnji dan, preminula je krajem oktobra prošle godine, dok je njegova supruga Marija odnedavno učesnik rijalitija ''Zadruga 4''. Bulat je za Pink.rs otkrio gde je za praznike otišao sa naslednicom Doroteom i Marijinom ćerkom iz prvog braka Sofijom, a sa tugom u glasu govorio je bolnom gubitku majke, bez koje praznici više nemaju istu čar.

- Ove godine Badnje veče i Božić provodimo kod Marijine majke, a moje tašte, u mestu kod Loznice. Išao sam sa decom da palimo badnjak u jednoj crkvi ovde, a onda smo večerali svi zajedno, upalili malo kamin i razgovarali. Deca se polako uspavljuju. Ja planiram da odem rano ujutru, oko 4, pola 5 na liturgiju, ovde će tada služiti... To ne propuštam nikad - otkrio je Bulat i dodao:

- Danas bi mojoj pokojnoj majci rođendan, ovo je moje prvo Badnje veče bez majke. Maruška je tu, kao da je tu, gledamo je... Za Božić smo ranije uvek obeležavali majčin rođendan. Ove godine nema toga. Sve me podseća na nju, ona je spremala za svakog ponešto, zna ko šta voli. Što je bilo, bilo je. Više ništa neće biti isto, nažalost - kaže pevač za Pink.rs i otkriva koliku mu nedostaje supruga, koja je nedavno postala stanarka Bele kuće, ali i koju želju ima kad je ona u pitanju.

- Videlo se da je Marija imala tremu, kada je ušla, to se primetilo. Vidi se da ona tu ne pripada, ali lepo su je prihvatili. Ona nije uzdržana, takva je. Nisam primetio neku promenu u njenom ponašanju, ona je tako svedena, normalna. Ja ne znam kako bih se tamo ponašao u nekim situacijama, a ne ona. Prvi Božić da nismo zajedno. Čudan je osećaj, a Sofiji je rođendan 15. januara, 17. februara je Dorotein. Voleo bih da bar može da vidi decu za rođendane, da može da ih poljubi, i voleo bih da na te bitne datume dobije priliku da vidi svoje ćerke, tamo kod Drveta mudrosti, da ih zagrli. Ćerke znaju da se mama takmiči, da je na televiziji, one su još malo, pa ne možemo to najbolje da im objasnimo. Ja sam je naravno podržao da ona tamo uđe, to je njena želja bila. bilo bi sebično da nisam. Normalno je da podržiš nekoga, ako ga voliš. Bilo bi sebično. Svako treba da prati svoje snove - poručio je Marko.

Autor: M.K.