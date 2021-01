Rado se seća i božićnih praznika koje je sa decom dočekivala pod Ostrogom.

Poznata folk pevačica Zlata Petrović otvorila je vrata svog doma za Pink.rs i pokazala kako se u njenoj kući ove godine obeležavaju božićni praznici. Naime, Zlata je svake godine za praznike sa sinovima i unucima, a otkrila nam je šta je sve pripremila ove godine, prisetila se Badnjih večeri i Božića, koje je provodila pod Ostrogom, ali i nemaštine tokom svog detinjstva.

- Evo ja spremam ručak, sinoć sam spremala posnu večeru za moje najmilije. Tradicionalno se za svako Badnje veče i Božić okupljamo kod mene u kući. Tu smo mlađi sin i ja, dolazi mi i stariji sin sa decom svake godine. Sinoć sam pripremala ribu, prebranac nisam ove godine, izbegavam previše hrane da pripremam. Greota je da se baca hrana. Spremala sam i rižoto sa morskim plodovima, to moji vole. A danas sam pripremam i supu, i meso, sarmu... Sve po redu. Pravim naravno i česnicu. Moja unuka se raduje, spavamo zajedno za Badnje veče i onda mi kaže: ''Nemoj slučajno da me ne probudiš da to uradimo zajedno''. Svake godine ona i ja pravimo česnicu zajedno. To je nešto posebno - kaže Zlata i priseća se kako je božićne praznike provodila tokom svog detinjstva.

- Ja pamtim svoje ranije Božiće, kad sam ja bila detence, kad nismo imali ništa. Jednostavno smo se otimali i ostalo mi je u sećanju kako smo tražili po slami voće i parice. To su Badnje veče i Božić. Mi kao deca nismo dobijali poklone, čekali smo samo da nam neko nešto da, radovali smo se sitnicama. Bilo je mnogo lepše, ova deca ne znaju za to vreme. Iako smo mnogo manje imali, to je bila neka posebna draž. Vraćamo se u ono kad smo mnogo manje imali, a imali smo više duše i poštovanja. Mada, vidim da su se sada ljudi mnogo više okrenuli crkvi i veri. Ja sam i ranije, gde god da sam išla po inostranstvu, uvek odlazila u crkvu. Nikada do sada nisam radila za božićne praznike, to je jedina prilika da smo svi mi na okupu - rekla je pevačica za Pink.rs i progovorila o božićnim praznicima koje je sa sinovima provodila pod Ostrogom.

- Ranije sam sa decom išla pod Ostrog i tamo smo konačili za Badnje veče i Božić. Tamo sam i krstila moju unuku i mlađeg sina, tako da nam je tamo bilo uvek divno. Jedino smo tada bili odsutni od kuće za praznike. To nam je dalo takvu radost, da smo mi otišli pod Ostrog da konačimo za praznike. Ja sam danas za sutra uzela karte i otišli smo. Deca su bila u čudu. Tri godine zaredom smo tamo provodili božićne praznike. Taj osećaj koji sam tamo imala je neopisiv - kaže Zlata i otkriva kakve poklone svake godine priprema za svoje unuke.

- Uvek unucima pripremim paketiće za Božić, uglavnom stavim neki njihov omiljeni slatkiš, nešto što im je potrebno u tom trenutku i novac. Oni to znaju i uvek se tome raduju. Razmišljala sam jedne godine da ih prevarim, da se pravim da im ništa nisam kupila da vidim kako bi regaovali. To bi ih začudilo, sigurno - poručila je pevačica kroz osmeh.

Autor: M.K.