KAD KENANA NEMA, ON KOLO VODI! Janjuš je pre mesec dana priznao da bi voleo ženu kao što je Rialda, a jutros je prešao u AKCIJU! (VIDEO)

Ne časi časa!

Marko Janjušević Janjuš i Filip Car su rano jutros odlučili da spreme emisiju "Delegati", a pozvali su nekoliko zadrugarki da gostuju kod njih sutra. Janjuš je odlučio da pozove i Rialdu Karahasanović, zadrugarku za koju je pre mesec dana izjavio da je najbolja devojka u kući i da bi voleo da ima takvu ženu, o čemu možete pročitati u nastavku ili klikom OVDE.

Ovo nije bilo sve. Sat vremena kasnije, Janjuš je došao do grupe zadrugarki, među kojima je bila i Rialda, koju je zagrlio, a ona je ležala na njegovim grudima.

Podsetimo, Janjuš je večeras u emisiji "Gledanje snimaka" izjavio i da bi voleo da nađe novu ljubav. Da li je ovo početak njegovog flerta sa Rialdom i da li će se umešati u njenu vezu sa Kenanom Tahirovićem, ostaje da ispratimo narednih dana.

Janjuš je predložio Rialdi da Nataša Radan pređe da spava do nje, a da se on useli u Natašin krevet, ali je ona to odbila, te istakla da čeka Kenana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.