Haotično kao i inače!

Prošle noći na velelepnom imanju odigrala se još jedna u nizu emisija ,,Gledanje snimaka", a zadrugari su nakon dve nedelje ponovo mogli da vide sve ono što su radili, skrivali, slagali ili prećutali svojim prijateljima ili partnerima.

Prva na redu tema bilo je priznanje Aleksandre Nikolić da joj se sviđa Kristijan Golubović, zbog čega su svi zadrugari skočili da iznesu svoje mišljenje, pa su i zauzeli strane.

Odmah potom Aleksandra se obračunala sa svojom ljutom rivalkom Majom Marinković, nakon što je puštena retrospektiva brutalnih uvreda i reči koje su uputile jedna drugoj. Ono što je zadrugarima bilo šokantno jeste da nakon tako grubih reči, Aleksandra i Maja su pružile jedna drugoj ruku pomirenja.

Nakon što je pušten video-prilog sukoba Mine Vrbaški, Filipa Cara i Jovana Cvijetića Cveleta, voditelj Milan Milošević saopštio je javno odluku Velikog šefa o kazni. Naime, Mina je zbog agresivnog ponašanja kažnjena honorarom.

Odmah potom je usledila burna svađa u Beloj kući zbog iste teme, te su zadrugari napali Minu i Cara da su izmislili jednu verziju priče, a da se desilo potpuno drugačije, te su zauzeli Cveletovu stranu.

Tokom reklama zadrugari su nastavili da prave karambol zbog Cara, a Monika Horvat setila se da mu je drugarica, pa ga je podržala, što je iznerviralo Jovanu Tomić Matoru i Tomovića, koji su joj se usprotivili i suočili se sa Filipom.

Strasti se nisu smirivale tokom noći, a sledeće što su zadrugari osudili jeste ponašaje Tome Panića prema Nadeždi Biljić, ali brutalne reči nisu izostale ni za pevačicu, zbog vrelih akcija nakon svih prevara i boli koje joj je on naneo.

Bivše partnerke Monika i Matora koje su već zaratile ove večeri, ponovo su došle u brutalan sukob. Naime, zadrugari su čuli razgovor koji je vodila Jovana, a pričala je o vreloj akciji sa Monikom. Horvatovu je to iznerviralo, pa se branila svim silama da to nije istina, no, Ermina Pašović nije htela više da ćuti, pa ih je raskrinkala obe i potvrdila da su se njih dve dogovarale za još intimnih odnosa.

Ono što je izazvalo burnu reakciju jeste kada je Veliki šef pustio zadrugarima njihovu halapljivost tokom proslave novogodišnje noći, kada su kao razuzdano stampedo počeli da se otimaju oko alkohola. Na stubu srama bio je takozvani Rialdin čopor, budući da su njeni bliski prijatelji bili glavni među otimačima.

Naredna tema, koja je bila svakako neizbežna bio je novonastali odnos Maje Marinković i Milana Jankovića Čorbe, a zadrugari su ih napali zbog skrivanja o intimnim odnosima, kao i to što ona tvrdi da su joj se emocije preko noći ugasile prema Marku Janjuševiću Janjušu, kog je mesecima unazad ljubavno progonila. Zadrugari su prokomentarisali i da Maja kopira Lunu Đogani, koja je imala svoju burnu ljubavnu aferu u prvoj sezoni Zadruge.

Zadrugari su potom imali priliku da vide kako izgleda vrela akcije Maje i Čorbe, dok je video-prilog trajao Janjuš je bio ispred Bele kuće, jer nije mogao da podnese ove scene. Janjuš je potom ustao i prokomentarisao bivšu devojku, kao i ostali zadrugari, koji je nisu štedeli.

Za kraj emisije, kako su zadrugari već navikli, imali su priliku da vide urnebesne, smešne, zabavne i šaljive klipove koje su napravili verni gledaoci i obožavaoci najgledanijeg rijalitija na našim prostorima.

Nakon emisije Maja i Čorba imali su svojih vrelih pet minuta, pa od užarenih strasti, završili su u krevetu, gde su nastavili sa njihovim igricama.

Zadruga 4 - Maja pokazala Čorbi čime raspolaže - 08.01.2021. pic.twitter.com/OgdKTC7a7V — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 08. јануар 2021.

Zadruga 4- Čorba pokazao Maji čime raspolaže - 08.01.2021. pic.twitter.com/phsw7o8kV6 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 08. јануар 2021.

Zadruga 4 - Maja i Čorba ispod pokrivača, 1. deo - 08.01.2021. pic.twitter.com/Y02Ymx9UQU — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 08. јануар 2021.

Autor: O. B.