Uživala je!

Bivša zadrugarka Ljiljana Stevanović Lili ovaj Božić proslavila je sa prijateljima, bez sina i njene velike ljubavi, a sa nama je podelila i otkrila kako je se najradosniji praznik slavio ranije u njenom domu.

- Na Badnji dan kažu ljudi da se oprašta, ne ljutiš se ni na koga, ja sam otišla kod prijatelja, moj sin je otišao sa društvom, nije u Beogradu, a ja sam odlučila da odem kod prijatelja i tamo da prespavam. Jedva su me izbacili iz kuće. Ja slavim Božić od kad znam za sebe. Tada je to bilo i tajno, ranije, kad to nije bilo pomodarstvo, kao danas, kada je to bilo zabranjeno, ja sam slavila. Lepo sam provela današnji dan. Uživala sam sa prijateljima, njima je sin bio položajnik - ispričala nam je Lili.

Lili je sa nama podelila i kako je izgledala tokom praznika, a bogate trpeze, ukrasa, česnice nije manjkalo.

Autor: Ognjen Bogdanović