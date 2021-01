'DOK MI MAJKA UMIRE, BOG ME JE NAGRADIO SAZNANJEM DA ĆU BITI BABA' Goca Božinovska u suzama nakon vesti da Mirko i Bojana čekaju bebu!

Mnogo pomešanih osećanja.

Pevačica Goca Božinovska juče je, na Božić, saznala da će po prvi put postati baka. Njen sin Mirko Šijan i buduća snajka Bojana Rodić iznenadili su je najlepšim poklonom za najradosniji praznik.

Pevačicu je ova vest izuzetno obradovala, naročito zbog toga što joj je majka Radmila teško bolesna i pati od posledica demencije i starosti, pa o njoj sada prinu Goca i njena sestra. Kako kaže u razgovoru za Pink.rs nakratko je došla u Surčin, dok je njena sestra ostala sa majkom, a radosna vest baš tada ju je zatekla.

- Hvala mojoj deci što su me učinila najsrećnijom ženom na svetu, i to na Božić. Dobila sam najlepši poklon ikada. Snajka je trudna mesec i po dana i daće Bog da do kraja izgura kako treba - priča Goca, a potom je zaplakala i raznežila se.

Duša bakina, lepota najveća, šta god da je. Da li će biti dečak ili devojčica, nije važno. Bitno je da se rodi zdravo i pravo da baka čuva, ljulja i nuna svog anđela. Snajka je prva liga, ima da je gledam kao malo vode na dlanu, mada sam je uvek tako i gledala - govori Goca.

Goca je dodala da joj se sada smenjuju razna osećanja, s obzirom na to da joj je majka u veoma teškom zdravstvenom stanju.

Ne pitajte me ništa. Od juče mi se smenjuju razna osećanja u periodu najveće sreće i najveće boli. Ja sam došla u Surčin na par dana zbog praznika, a majka mi je sa sestrom ostala u Kraljevu. Baš kada su mi sin i snaja saopštili ds ću biti baka, majci je pozlilo, pa je sestra zvala Hitnu pomoć da voze majku u sanitet. Ja odavde ne znam gde sam. Ne mogu da se prepustim i opustim, a ne mogu ni da sednem u auto i vozim u selo. Ovamo sreća, tamo tuga. Mama mi umire, a Bog me nagrađuje unučetom. Šta ti je sudbina. Bitno samo da ide sve po redu i da snaja do kraja sve izgura kako treba - završava Goca.

Podsetimo, Mirko i Bojana su već neko vreme u skladnoj ljubavi, a sudbina ih je spojila nakon što su se Bojanina rođena sestra Bogdana i Veljko Ražnatović venčali. Veljko i Mirko su drugovi dugi niz godina, a Šijan i Bojana planirali su i venčanje.

Autor: Pink.rs