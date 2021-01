Još jedno turbulentno i napeto veče u Šimanovcima.

Prošle noći na velelepnom imanju odigrale su se još jedne nominacije, a zadrugari su odlučili da od potrčaka bude nominovana Ivana Marinković u konkurenciji sa Stefanom Šebezom. Opet potom saopšteno je da je Marija Bulat imala najmanju podršku publike, te da je ona druga nominovana za izbacivanje.

No, tokom nominacija usledilo je nekoliko burnih svađa zadrugara, a jedna od burnijih bila je između Frana Pujasa i Tome Panića. Njihova netrpeljivost poznata je još od kada je Franova devojka Paula Hublin bila u ljubavnoj aferi sa Panićem, pa sve do danas.

Sve je počelo od Nadežde Biljić, Aleksandre Nikolić i Ivane Marinković koje su započele svađu, u šta su se kasnije uključili Fran i Toma sa raspravom i teškim rečima.

Nadežda nije prestala da histeriše, pa je nastavila da popuje Tomi u rehabilitaciji, zbog toga što je on branio svoju drugaricu Ivanu od nevenčane supruge.

Prva nominovana zadrugarka Ivana imala je emotivnu ispovest pred zadrugarima za crnim stolom, koja je izazvala suze kod mnogih njenih cimera, a njene teške emocije nisu izostale.

Nakon burnih nominacija usledila je još jedna napeta igra istine, tokom koje su isplivale nove tajne zadrugara. Odmah na početku su se zadrugari posvađali zbog Anđela Rankovića, u šta su se uključile Ivana, Tara Simov i Sanja Stanković.

Tara je isprovocirala Ivanu zbog druženja sa Natašom Radan, provokacije upućene Sanji, a sve tri su zaljubljene u Anđela.

Filip Car i Marko Janjušević Janjuš progovorili su o svojim osećanjima prema njihovim partnerkama Mini Vrbaški i Maji Marinković.

Rialda Karahasanović zaratila je sa Vladimirom Tomovićem i Anđelom Ranković zbog njihovog napuklog prijateljstva i odnosa.

Tokom noći usledila je i žestoka svađa bivših partnerki, Sanje Stanković i Jovane Tomić, i to ni manje, ni više nego zbog Paule Hublin. Naime, Matora je bila šokirana kada je Sanja progovorila o druženju sa Paulom, iako je poznato da su se svađale zbog Frana.

Tokom burne rasprave, Paula je raskrinkala Taru Simov, sa kojom je ušla u žestoku raspravu, otkrivajući da joj je ona rekla na krevetu pre nedelju dana da je primetila da je Fran zaljubljen u nju. Naravno da je Tara to negirala, pokušavajući izbezumljeno da se opravda pred zadrugarima da je ona uvek tvrdila da nju Pujas gleda kao muškarca nazivajući je goblinom.

U toku večeri došlo je do sukoba Mine Vrbaški i Kristijana Golubovića, da je čak i obezbeđenje moralo da reaguje, kako ne bi došlo do fizičkog kontakta. Ono što je Kristijana iznerviralo i dovelo do tačke pucanja jeste što se Mina konstantno mešala u njegovu priču, te nakon nekoliko opomena ona nije prestajala. Iznerviran, zadrugar je nasrnuo na Minu, ali je obezbeđenje sprečilo njihov sukob i igra istine je mogla da se nastavi. A sve je zakuvao Filip Car, koji je napao Minu, jer mu je ona opsovala majku i sestru.

Nakon ovog haosa, Filip Car nastavio je da komentariše sa Vladimirom Tomovićem, isticajući da je Mina njega isprovocirala, te da su se zbog toga posvađali.

Nakon igre istine usledila je nagrada Velikog šefa, a odmah potom su se zadrugari okupili oko Mine Vrbaški kako bi je utešili zbog svađe i rasprave sa Filipom.

Autor: O. B.