Ne polaže nadu u Majinu budućnost sa cimerom iz Bele kuće.

Maja Marinković i Milan Janković Čorba danima su su ''zbližavali'' pod pokrivačem na velelepnom imanju, međutim nisu javno definisali svoj odnos kao vezu. Čorba je sinoć sa crnim stolom istakao da oni nisu u vezi, a već danas oni su se u više navrata ljubili p0red svima u Beloj kući.

Kako bismo saznali kako na sve to gleda Majin otac, Radomir Taki Marinković, kontaktirali smo ga, a na osnovu njegovih reči može se zaključiti da ne polaže velike nade u ćerkinu budućnost sa Čorbom.

- Neće oni da se uzmu za dva dana. Maja je još mlada, kakve veze ima što se oni ljube, ništa to ne mora da znači. Maja je takva kakva je i ona ni zbog koga neće da se menja, ona je od malih nogu takva. Atraktivna i zgodna devojka. Ne bi ona sve to na sebi radila da ne želi. Prosto to je Maja i to može neko da prihvati ili ne prihvati. Siguran sam da Maja neće s 25 godina da se uda, tako da nije ni bitno sada da li bi nju prihvatili Čorbini na Kosovu. Biće jedan, drugi, treći, sve je to mladost - kaže Taki za Pink.rs i dodaje da će prihvatiti ćerkin izbor, ali da za njenog bivšeg Marka Janjuševića Janjuša ne želi da čuje.

- Neću se mešati u Maijin izbor, ja koliko sam video on je dobar dečko. Simpaitičan momak. Maja nikog ne sluša, čak ni mene. A jedino mi je bitno da se otarasila Janjuša, ništa drugo mi nije bitno. A ko zna šta će biti na kraju, u ''Zadruzi'' je drugi vremenski period, svašta će tu još biti u narednim mesecima. Ja samo želim da moje dete bude srećno i nasmejano, da je niko ne maltretira. Samo da ne gledam stresove njene i tuče, ono je katastrofa. Svi osim Janjuša su mi okej momci, svako je na svoj način zanimljiv i duhovit. Svi dolaze u obzir, samo da nije Janjuš, samo neka cveta ljubav, za to sam uvek - poručio je Taki za kraj intervjua.

Autor: M.K.