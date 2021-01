Napeto i burno!

Prošle noći na velelepnom imanju odigrala se još jedna u nizu emisija ,,Pitanja novinara", gde su zadrugari bili izloženi žestokim, direktnim i gorućim pitanjima predstavnika sedme sile.

Pre nego što je emisija počela, Veliki šef obavestio je zadrugara da je vreme da Nadežda Biljić napusti Zadrugu, budući da je ona bila gost. Dirljiv i emotivni rastanak sa njenim nevenčanim suprugom Tomom Panićem, kom je oprostila sav bol koji joj je naneo, imali ste prilike da propratite, kao i šta je rekla u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević.

Kada je emisija počela, prva tema bio je Filip Car i njegovi međuljudski odnosi sa zadrugarima. Car je još jednom potvrdio raskid sa Minom Vrbaški, a onda se obratio Kristijanu Goluboviću i dozvolio mu da ga svaki put opomene kada pretera u svom ponašanju.

Mina mu nije ostala dužna, pa je i ona ustala da prokomentariše, tvrdeći da Filip sve to radi iz nemoći. No, ono što je Mina prokomentarisala jeste to što je Maja Marinković tvrdila da ju je ona pokrala, što joj je otkrila Nataša Radan. Mina je tvrdila da nije ukrala Majin bodi.

Naredna pitanja bila su upućena Milanu Jankoviću Čorbi, koji je morao da se opravda od toga da svom rijaliti prijatelju Kristijanu Goluboviću ne radi iza leđa. No, ono što su svi primeili jeste da je Čorba sve vreme zamuckivao, kao da je bio izuzetno nesiguran i sateran u čošak. Ali mu je bilo lakše kada je video da ima zaštitu od Golubovića. Međutim, mnogim zadrugarima je data prilika da iznesu svoje mišljenje, koje je uglavnom bilo protiv Čorbe.

Paula Hublin i Tara Simov dobile su priliku da izglade njihov sukob koji je nastao u toku igre istine, ali to se ipak nije desilo. Tara je prvo objasnila zbog čega je došlo do sukoba, a onda ju je Paula spustila na zemlju, davajući joj do znanja da je njihovo prijateljstvo nemoguće.

Hublinova je upozorila Taru da ima mnogo toga da kaže o njoj, zbog čega se ona uplašila.

Svoje mišljenje je izneo i Tarin intimni i blizak prijatelj Nenad Aleksić Ša.

Potom su svoji pet minuta dobili i Sanja Stanković, Nataša Radan i Anđelo Ranković. Tokom njihovog odgovaranja na pitanja novinara, došlo je do žestokih i brutalnih reči, kao i to što je Ermina Pašović priznala da je namerno htela da posvađa Sanju i Anđela.

Jovana Tomić Matora bila je isprovocirana, pa je počela da histeriše i urla po Beloj kući kako i gde je stigla zbog Sanje.

Anđelo je potom objasnio sve o fetišu sa stopalima, kao i da li se on nalazi na fotografiji na kojoj Radanova nekome liže ista.

Monika Horvat je i ovo veče uhvaćena nekoliko puta u laži kada je reč o vreloj akciji sa Jovanom Tomić Matorom u kućići, o čemu svi zadrugari bruje. Ermina Pašović odlučila je da progovori, pa je iznela sve informacije, iako je Monika pokušavala svim silama da se opravda i ,,opere" od te situacije, Matora ju je svaki put demantovala argumentima.

Autor: O. B.