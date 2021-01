'GREH JE DA ČOVEK OD 38 GODINA OSTANE SA NEKIM KO ĆE USKORO 80!' Verica Rakoćević otvoreno o braku sa duplo MLAĐIM mužem!

Veljko joj svaki dan stavlja do znanja koliko je voli.

Modna kreatorka Verica Rakočević (73) godina uživa u ljubavi sa Veljkom Kuzmančevićem (38), a više puta je isticala da im razlika u godinama ne predstavlja nikakav problem.

Iako je njihova ljubav nailazila na brojne predrasude zbog razlike u godina, Verica je priznala da bi želela da njihova ljubav traje do kraja života, ali da se ne bi iznenadila ni da bude drugačije.

- Život je to, nikad se to ne zna. Život je čudna pojava, ne razmišljam o našem odnosu da je za ceo život, volela bih da je tako, ali me ne bi iznenadilo ni da nije iz prostog razloga što čovek ima samo 38 godina možda bi bio greh da ostane sa nekim ko će uskoro imati 80 i kusur - iskrena je bila Verica u jednoj emisiji.

Verica se potom dotakla i negativnih komentara na društvenim mrežama.

- Kad mi napišu da sam baba u komentarima, misle da sam se ja uvredila. Ja i jesam baba i po godinama, a i svojim unucima, ali je nekulturno. Ni ne čitam ih toliko, ali ponekad se nađe neka budala - rekla je.

Ona je nedavno dobila od njega emotivnu poruku u kojoj je pisalo:

- Gospođo, ja sam u Vas neizlečivo zaljubljen.

Verica ne krije koliko je voljena, što pokazuje i na društvenim mrežama.

Podsetimo, ona je u jednom od intervjua jasno stavila do znanja koliko je njihova ljubav jaka i koliko ih ne dotiču negativni komentari.

Autor: M.K.