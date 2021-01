ONE SU ŽENE FUDBALERA I OVO IH SPAJA! Otkrile su kako su ih muževi zaveli, ali i koliko je teško biti supruga profesionalnog sportiste!

Ovo niste znali!

Kada se na jednom mestu okupi pet dama koje dele zajedničke strasti, poput ljubavi prema modi i fudbalu, nastaje prava čarolija. Valentina Stojković, Tamara Smiljanić, Gordana Brežančić, Marija Ostojić i Senka Stevanović, supruge popularnih „Partizanovih“ fudbalera, pozirale su za magazin „Story“, a neke od njih su na fotografisanje povele decu.

Da li ste uz supruga zavoleli fudbal ili vas je i ranije zanimao taj sport? Koliko je vaš suprug uz vas zavoleo modu?

VALENTINA STOJKOVIĆ : Vladimir i ja delimo isto mišljenje o značaju mode. Njegovi zaštitni znakovi bili su oni koji karakterišu odevanje jednog sportiste, a to je stil koji se i danas zadržao.

SENKA STEVANOVIĆ : Nemanju sam i upoznala na utakmici. Društvo je dolazilo mene da gleda na odbojkaškim, a ja njih na njihovim utakmicama, pa sam tako podržavajući drugare fudbalere, upoznala Nemanju. Da nisam otišla na tu utakmicu, ne bih bila ovako srećna kao sad sa suprugom, tako da ne mogu da ne volim fudbal još više (smeh).

MARIJA OSTOJIĆ : Zavolela sam fudbal. Da mi je neko pričao da ću toliko pratiti utakmice, pojačati TV na maksimum dok one traju, voditi računa o tabeli i bodovima, ne bih mu verovala (smeh). Dok nisam upoznala Bojana, fudbal je bio totalno nebitna stvar u mom životu. Inače, on voli sportske kombinacije, što je i razumljivo. U njima nekako zrači samopouzdanjem i lepo nosi taj stil.

GORDANA BREŽANČIĆ : Iskreno, nimalo se ne razumem u fudbal. Nikada nisam znala pravila, a kao dete sam baš na fudbalu polomila ruku (smeh). Volim što je Rajko poput mene, nismo opterećeni modom niti markiranom garderobom, kao ni time da budemo isto obučeni kada smo zajedno. Sportska varijanta nam baš prija!

TAMARA SMILJANIĆ : Zavolela sam fudbal uz Lolu jer nije bilo moguće da toliku ljubav ne prenese na mene. Ranije nisam gledala utakmice, a sada sam dosta naučila o fudbalu. Mada, kada s tatom gledam utakmice, često komentarišem određene situacije pa me tata ispravlja, što znači da imam još dosta da učim (smeh) - kaže ona za magazin Story.

Da li je teško biti supruga fudbalera? Koje su prednosti a koje mane braka s profesionalnim sportistom?

VALENTINA STOJKOVIĆ : Žena fudbalera kod nas predstavlja pojam deklarisan kao zanimanje, s čime se ne bih složila. Za javnost Vladimir jeste fudbaler, za mene – on je pre svega porodica. Prednosti braka s fudbalerom istovremeno su i mane, a to je fleksibilnost njegovog posla koja ide u dve krajnosti. Nekada ima dosta slobodnog vremena pa ga koristimo maksimalno dok je, s druge strane, mana fizička razdvojenost, poput odlaska u karantin pred utakmicu. Mada, to nam ne pada toliko teško jer i tada se osećamo veoma povezano, iščekujemo dobre rezultate i zajedno navijamo za njega.

SENKA STEVANOVIĆ: Za mene je privilegija biti s profesionalnim sportistom. Kao neko ko je i sam bio u sportu, uživam u svim izazovima koje fudbal donosi – pripreme, karantini, često menjanje klubova a samim tim i mesta prebivališta. Kada vam je do nekog stalo, sva odricanja koja taj posao nosi ne padaju teško, već iz svega želite da izvučete najbolje.MARIJA OSTOJIĆ: Koliko je lepo, toliko je i teško. Imaš lepog, poznatog i zgodnog muža, sve je to lepo, ali postoji i ona druga strana. Recimo, ako vaš partner ima povredu, sedi na klupi svaku utakmicu, dolazi kući nervozan, depresivan i besan, to sve diktira atmosferu u domu.

GORDANA BREŽANČIĆ : Znam šta ljudi misle o tome, ali to nema veze s vezom! Život s profesionalnim sportistom je žrtva, kako tog nekog ko se bavi sportom, tako i porodice koja ga prati! Postoje velika odricanja, propušteni porodični trenuci, selidbe, promene sredine. Ima i prednosti, u šta spadaju putovanja, upoznavanje novih kultura i prijatelja.

TAMARA SMILJANIĆ : Često ljudi kažu kako je nama super, ali u stvari to i nije baš tako. Lepo je biti žena uspešnog čoveka s velikom karijerom koju je sam stvorio trudom. Lepo je kada dođe kući srećan posle utakmica, radujemo se pobedama. Bilo je i situacija koje su teške. Živeli smo u Australiji, gde sam često bila usamljena bez Lole, a pritom udaljena od porodice i prijatelja. Kada su neke bitne prilike, muž ne može da bude uz vas zbog obaveza prema klubu, kada izgubi utakmicu – to baš loše utiče na njega. Ali sve je stvar balansa i kako se sa situacijom nosiš. Na kraju shvatiš da je njihov posao takav i da samo treba da postoje razumevanje i ljubav.

Po čemu ćete pamtiti 2020. godinu i šta priželjkujete u novoj?

VALENTINA STOJKOVIĆ: Poučeni ovom godinom, priželjkujemo dobro zdravlje, toplinu doma i blizinu svojih najmilijih, lepe momente za sve i malo manje neposrednosti od prethodne. A i ako bude iznenađenja, sada smo bogatiji za jedno veliko iskustvo i umemo da se prilagodimo svemu što dolazi.

SENKA STEVANOVIĆ : Ovu godinu pamtiću po situaciji u kojoj se ceo svet našao. Meni nije ništa falilo, ljudi oko mene su ostali zdravi, a karantin me je još vise zbližio s Nemanjom.

MARIJA OSTOJIĆ: Po koronavirusu, nažalost. U narednoj godini volela bih da to prođe, da oboleli ozdrave i da se vratimo normalnim životima. Poželeću svima prvenstveno zdravlje, a sebi da budem najvoljenija žena, mirna i spokojna, kao što već jesam.

GORDANA BREŽANČIĆ: Ovu godinu pamtiću po svim uskraćenim stvarima! Po velikom gubitku – majku sam izgubila u januaru. Za mene će 2021. biti najtužnija!

TAMARA SMILJANIĆ: Ova godina bila je teška za ceo svet. Sve je stalo i navelo nas da se zapitamo gde žurimo, da se okrenemo dragim ljudima i da nađemo više vremena za sebe. Meni je ova godina, i pored svega, bila veoma uspešna: završila sam fakultet i pokrenula sam s mamom modnu liniju.

Autor: N.V.