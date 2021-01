LJUBAV, STRAST, VRELE AKCIJE I POTPUNI HAOS: Tara se nije odvajala od Ša, Alen nasrnuo na Tomu, a onda su Maja i Čorba zakuvali noć u TUŠ KABINI!

Bitno da je bilo lepo!

Prošle noći na velelepnom imanju odigrala se još jedna nezaboravna žurka koju je organizovao Veliki šef, a zadrugari su imali još jednu priliku da se opuste nakon svih turbulencija koje su se odigrale prethodnih dana.

Pre nego što su zadrugari dobili pismo da je kazino otvoren, Kenan Tahirović vratio se posle kratke pauze na velelepno imanje, nakon što je sahranio oca koji je nedavno preminuo. Svi zadrugari su bili u šoku, a naročito njegova devojka Rialda Karahasanović, koja je doslovno bila izbezumljena kada ga je ugledala.

Tokom žurke stare simpatije su se ponovo rodile ili su bar imale priliku za to. Naime, Mina Vrbaški i Đorđe Milutinović su se osamili u prostoriji iz koje se emituju radio emisije, gde su popričali o njihovom odnosu. Vrbaški je prvi put otvoreno priznala Đoletu da ju je sram njenih postupkama prema njemu, što je njemu značilo, a da li će se nešto promeniti u njihovom odnosu, ostaje nam da vidimo, naročito kada Filip Car koji je već ranije ljubomorisao na njega, bude saznao za ovaj sastanak.

Vladimir Tomović tokom žurke prišao je Milici Kemez kako bi je posavetovao o njenom burnom odnosu sa Borom Santanom i tom prilikom istakao da joj nije on potreban u životu, na šta je zadrugarka pozitivno odreagovala, pa je činilo kao da se slaže sa njim.

Tomović nije ostao miran, pa je tako pozvao Mišela Gvozdenović i postavio ga u neprijatnu situaciju pred Milicom, zbog čega je on pocrveneo od muke, jer se nije nadao da će mu se to desiti.

Miljana Kulić saopštila je svojoj majci Mariji Kulić pakleni plan koji je osmislila kako bi se osvetila Maji Marinković.

Prošle noći Maja Marinković zagolicala je maštu svim gledaocima i zadrugarima, budući da se pojavila u ekstravagantnom i provokativnom izdanju, kako samo ona to ume. Njen novopeleni dečko Milan Janković Čorba sve vreme je bio pored Maje i nije je ispuštao iz vida, a ona se trudila da ga svojim bujnim silikonskim poprsjem omami i očara još više.

Fran Pujas imao je blagi emotivni pad, pa je prolio gorke suze u hotelu ,,Zadruga", a onda se poverio svom bliskom prijatelju Nenadu Aleksiću Ša i Marku Đedoviću da je zaplakao zbog njegovih pasa koji ga čekaju po izlasku.

Novi nemiri u ljubavnom gnezdu Maje Marković i Alena Hadrovića. Naime, Markovićeva je primetila da je njen dečko izuzetno neraspoložen pored nje, iako su imali toliko razloga za slavlje. Pored svega, ona nije uspela da oraspoloži Hadrovića, što joj je zadalo nove muke u ljubavnom odnosu sa njim.

Tara Simov nije marila za jučerašnju igricu, tokom je nekoliko puta postavljeno pitanje o njenom odnosu sa Nenadom Aleksićem Ša, pa je samo vrebala trenutak kada će mu se okačiti oko vrata, što je i uradila.

Nakon žestokih izgovorenih reči, Filip Car odlučio je da zakopa ratne sekire sa Marijom Kulić, a tu se našla odmah i Miljana ispred kazina. Oni su za sada odlučili da je bolje da budu u mirovnim pregovorima i odnosima, nego da jedni drugima izgovaraju brutalne i ružne reči.

Đedović se poverio Čorbi da porodicu Kulić drži u šaci, te da im sprema još veći haos od javnog poniženja u emisiji, kada je pred širokim auditorijumom priznao da se sve vreme igrao sa njima, glumeći da im je prijatelj.

Tara se nije zaustavila na zagrljajima, već je sebi dala za pravo da i ljubomoriše oženjenom muškarcu na druge devojke, pa je tako Nenadu počela da prebacuje poglede upućene drugoj zadrugarki.

Novi sukob majke i ćerke zbog muškarca! Marija i Miljana su se ozbiljno posvađale zbog Marka Janjuševića Janjuša. Nakon što je MIljana otkrila Mariji da će se šaliti sa Janjušem, kako bi se osvetila Maji Marinković, njoj je majka pred njim skrenula pažnju da joj to ne priliči, na šta je Kulićeva burno odreagovala.

Jovana Tomić Matora pokušala je na sve načine da zakopa ratne sekire sa Anđelom Rankovićem, baš u periodu kada on ima žestoke sukobe sa Sanjom Stanković. Tokom razgovora, Anđelo nije pokazao da je zainteresovan za isti, a Matora je sve vreme potencirala da popričaju, pa mu je čak otkrila i jedan detalj o Rialdi Karahasanović.

Filip Car priznao je Ivani Marinković da je iskreno zaljubljen u Aleksandru Nikolić, kao i da mu je to najveći greh, budući da se posle romanse sa njom, kleo Mini Vrbaški na ljubav.

Nakon žurke zadrugari su se povukli u svoje odaje, a nekolicina njih je bila u dnevnoj sobi Bele kuće, gde su potegli temu o emocijama Ane Bulatović i Lazara Čolića Zole. Dugo se raspredalo o tome ko prema kome ima iskrene emocije, a onda je Marko Đedović ponizio Tomu Panića preko leđa Nadežde Biljić, samo kako bi mu očitao lekciju, budući da je on nipodištavao emociju između Bulatovićeve i Zole.

Dragana Mitrović uspela je da pobedi ljute rivalke Milicu Kemez i Miljanu Kulić, pa je nakon žurke osvojila Mišela Gvozdenovića samo za sebe, sa kim je zaplesala nasred imanja. Potom je Dragana u njenom stilu, zakukala na svoj život Mišelu, pa mu je ispričala svoju potresnu ispovest, koju je već nekoliko puta prepričavala za crnim stolom.

Tomović je imao i nekoliko vrelih zagrljaja i poljubaca sa Ivanom Marinković, sa kojom ima odnos kao mačke i miša. Od brutalnih reči, uvreda, peckanja, pa sve do nežnih poljubaca u čelo. Nakon toga Stefan Šebez je zamerio Ivani ove strasne poljupce, a ona se odmah požalila Tomoviću na to, zbog čega ju je on još više pribio uz sebe, kako bi ljubomorni zadrugar to primetio.

Sitaucija u Beloj kući postala je tesna kada su u pitanju dva ljuta protivnika i to Toma Panić i Alen Hadrović, zbog kojih su reagovali zadrugari i jedva uspeli da ih spreče da ne naprave neki skandal.

Anja Todorović i Jovan Cvijetić Cvele standardno su overili noć njihovom ničim izazvanom raspravom, a sve je počelo jer je zadrugarka bila tužna i neraspoložena. Kao i uvek, njih dvoje nisu došli do idealnog rešenja, ali su pominjali raskid kao opciju. Podsetimo da su njih dvoje tvrdili da više ništa ne može da ih poremeti i da neće više dozvoljavati da im loše navike kada je u pitanju rasprava stanu na put, ali izgleda da su i oni poklekli u nameri da dokažu da se vole.

Sanja Stanković briznula je u plač kada je videla scenu za koju nije bila sprema. Naime, Anđelo Ranković zavrišio je u krevetu sa Natašom Radan, zbog čega je Sanja prolila gorke suze. Tu se našla i Tara Simov, pa gurnula nos tamo gde joj i nije mesto, kako samo ona to zna, te je Sanji otkrila tajni plan Nataše i Anđela, za koji ni ona sama nije znala, a koji ju je šokirao još više.

Za kraj večeri Maja Marinković i Milan Janković Čorba priredili su gledaocima vrelu akciju u tuš kabini u spoljnom kupatilu.

Zadruga 4 - Pala nova hoklica! Maja i Čorba u žestokoj akciji - 13.01.2021. pic.twitter.com/CgiVR81e9S — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 13. јануар 2021.

Zadruga 4 - Majini uzdasi daleko se čuju - 13.01.2021. pic.twitter.com/e56cCCZQg7 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 13. јануар 2021.

