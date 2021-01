O Matoroj nije imala lepe reči, a dotakla se i ćerkinog odnosa sa Majom Marković.

Ivana Marinković je zadrugarka koja od samog ulaska u najgledaniji rijaliti "Zadrugu 4" ne prestaje da intrigira javnost, kako svojim emotivnim odnosima u kojima nije dugo opstajala, tako i u odnosima sa zadrugarkama za koje mnogi misle da su druženja iz koristi. Tim povodom, Ivanina majka Maja odgovorila je na goruća pitanja koja se tiču njene ćerke.

Podsećamo, Ivana je tokom žurke koja je na velelepnom imanju održana u utorak, uplovila u odnos sa Vladimirom Tomovićem, a tim povodom pitali smo njenu majku, kako joj se dopada potencijalni zet. Ona je takođe, iskoristila priliku da prokomentariše njen odnos sa Stefanom Šebezom, sa kojim je povezuju od samog ulaska, jer se spekulisalo da su i van zidina Bele kuće imali emotivni kontakt.

- Videla sam sve, i što se tiče Vladimira i što se tiče Šebeza. Ono što se desilo sa Vladimirom nije ništa posebno, mislim, malo su se poljubili, pa šta... Iskreno, ja njega nikako ne vidim kao budućeg zeta, to mi se ne sviđa, i o njima kao paru ne mislim ništa. Sa druge strane, što se tiče Šebeza, takođe. Smatram da bi ona najbolje funkcionisala sama, i da za nju tamo nema momaka koji bi joj u potpunosti odgovarali. Ja znam kako sam je vaspitala, i kakvo je ona dete. Nas dve smo povezane, i znam kako se oseća. Nervira me samo što ne ume da se brani, volela bih da mogu da stavim kameru kod mene kući, pa da može da vidi kako se ja svađam umesto nje. Kada bih ušla tamo na 24 sata, mislim da bi Ivana tek tada upoznala svoju mamu - nasmejala se Maja.

- Što se tiče žurke o kojoj je Matora pričala, moram da priznam da se strašno izlupetala, i ne znam zašto joj je to trebalo. Ivana je takva, da kada god izađe, ona mene po nekoliko puta tokom noći pozove na video - poziv, gde ja imam uvid u sve, i sa kim je i ostalo. Oni su rekli da su se tada vratili kući u 8, a ona je kod mene bila već u pola sedam ujutru, tako da to nije istina. A kada me je Ivana pozvala, ja sam videla da Matora uopšte nije bila u tom krugu ljudi, tako da nije mogla ništa da vidi. Drugo, i da se poljubila sa Šebezom, nema veze, ona je mlada devojka, ne treba da se nervira oko toga - dodala je Ivanina majka.

Nakon toga, zamolili smo Ivaninu majku da nam objasni kako vidi prijateljstvo svoje ćerke i Maje Marković koje je često stavljano pod znak pitanja. Naime, zadrugari su u više navrata komentarisali kako njih dve nisu iskrene jedne prema drugoj, i kako nisu nikakve prijateljice, iako one tvrde da jesu.

- Vidite, ne znam šta bih rekla... Njih dve se druže i to se vidi. Ja za Ivanu mogu da tvrdim da joj je prijatelj, jer je takva i napolju. Ona je privržena prijateljima, i zbam da u odnose ulazi iskreno i čistog srca. Ne mogu da kažem da je to 100% prijateljstvo, jer je Maja dosta pod uticajem Alena. Ali, ja sve razumem, ona mora da se druži. Ljudi su tamo upućeni jedni na druge, i normalno je da će da se rađaju neka prijateljstva. Isto tako i sa Aleksandrom. Ne smatram da joj je prava prijateljica, ali drugarica jeste, vidim da joj prija da povremeno provode kvalitetno vreme - dodala je Maja, pa za kraj dodala:

Nervira me samo što je Ivana toliko naivna, i što ne ume da reaguje kao ja. Njen brat se često našali kako Ivana ništa od borbenosti nije povukla na mene, ali šta da se radi, verujem da će je rijaliti ojačati. I kada je ulazila, ja sam se plašila kako će da se snađe, a ona je bila sigurna da se ništa loše neće desiti, međutim, sada je svesna šta sam joj pričala. Bitno je da me nije obrukala, i da je to moje dete, kakva je i napolju - poručila je Maja za kraj.

Pratite i dalje zanimljiva dešavanja iz Bele kuće uživo u uključenjima na televiziji Pink, na KlikTV-u, kao i na Zadruga kanalima na Vašim kablovskim mrežama, a sve što ste propustili možete pronaći na portralu Pink.rs, kao i na zvaničnom Jutjub kanalu Zadruge.

Autor: D.Bošković