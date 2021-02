Anja ni ne sluti šta je čeka kada izađe iz Zadruge!

Anja Todorović i Jovan Cijetić Cvele su u "Zadrugu 4" ušli kao skladan par, međutim, od šestog septembra, kada su stupili na velelepno imanje u Šimanovcima, klupko njihovog odnosa počelo je da se odmotava.

Ovaj par je od samog ulaska pretrpeo niz problema, kako međusobnih, tako i sa ostalim stanarima Bele kuće. Zadrugari su imali prilike da prisustvuju njihovim svađama, razmiricama i poteškoćama u vezi, a nedavno, pojedini cimeri tvrdili su da su ispod pokrivača imali čak i fizički kontakt. Ono što je takođe uzdrmalo sve jeste "Afera linolada" koju je Anjin otac poslao atraktivnoj zadrugarki, a koja je, sa druge strane ukradena, što je dovelo do žustre rasprave sa Filipom Carom i Minom Vrbaški.

O ovoj, ali i o temi odnosa Anje i Cveleta razgovarali smo sa njenim najbližima, a evo šta je Anjin otac imao da kaže o ćerki i budućem, potencijalnom zetu. On je takođe otkrio da li je u kontaktu sa Cveletovom porodicom, ali je progovorio i o njihovoj vezi u budućnosti, ukoliko opstanu kao par.

- Po meni, da li ikad može biti mirna luka između njih, ne verujem da to može. Niti može da bude normalno, jer ona ne može da zaboravi neke stvari. Vidim da pravi ljubomorne scene, pokušava da on bude po onome kako bi ona želela, i kako treba da bude u toj vezi. Jednom sam se čuo sa njegovima, kada je Jovan dolazio kod nas. Bio sam u kontaktu sa majkom, jer su išli u Meljak. Jednostavno sam se čuo sa ženom jer je Anja prvi put išla kod njih. Brata mu znam, viđao sam ga. Što se tiče linolade, i cele one zbrke, da sam znao da će da kradu toliko, poslao bih pun paket linolade. Jednostavno smatram da Anja nije ovakva kakva je predstavljena, da nema Cveleta, ona bi pokazala kakva je. Ja stojim iza toga da to nije prava Anja. Ona s vremena na vreme pokaže pravo lice, vidite, njoj mogu da kažu da je razmažena, bolje da to kazu nego nešto drugo. Jasno mi je, jeste razmažena, i lenja ponekad, ne mogu da kažem da to nije istina. Dobar je čovek, i to je tako. On nju sputava, a on kaže da je ona ta koja njega koči. Anja definitivno ne pokazuje svoje lice. Drago mi je da mi se javljaju, Jovana mi se javila po izlasku, i poručila da se ne sekiramo, da imamo predivnu ćerku. Sa Ninom sam pričao sat vremena, dete mi je isto reklo da je Cvele jednostavno ubija u pojam, da je crpi, manipuliše njome. On je mene uspeo da prevari u početku. On se meni približio, tu si bile neke priče, otvorio se prema meni. Jednom mi je rekao da bolji kontakt ima sa mnom, nego sa njegovim ocem, navukao me je na tanak led. Približio mi se, i kada je problem, mene je zvao. On je pripremljen ušao u rijaliti, a ona je ušla eto onako. Pripremio se da Anju ponizi, a sebe podgne - rekao je Anjin otac.

Takođe smo se dotakli Cveletovih eksplicitnih fotografija koje su dospele u javnost, a Anjin otac je otkrio da se tom temom i te kako bavio, te je pored svega u šta je javnost imala uvida, saznao još po nešto o Cvijetiću.

- Ona ne zna, nije videla te slike, snimke, ona samo na osnovu priča iz kuće može da nasluti. Anja je saznala još neke stvari dok je bila napolju, a on je sve to ispeglao. Ja sam sve saznao, potrudio sam se. Imam dosta prijatelja, i sve što je trebalo, ja sam saznao, tako da više ni u šta ne verujem. Ne znam ni šta treba da bude, da bi čovek stavio tačku, ne znam šta još treba da se desi sa Anjom. Tu histeriju, napade besa, to nisam video. Posle mog pisma, on se smirio, bar je pomoglo da je ne drži onako za ruke. Vidim da bi je slatko skrcao da može. Zna i Anja da iznervira, ali mislim da to nije dobro, u ovoj fazi te veze. Šta će biti za godinu dana? Do duše, nije ni čudo, sve veze su bolesne u Zadruzi - nasmejao se Anjin otac, pa dodao:

- Od Zlatibora do ulaska sam sve skockao, neke stvari su mi ljudi dokumentovali. Kada izađe, sve će videti. Neka sama posle odlučuje šta će. Kao otac joj neke stvari neću oprostiti, jer sam video da je Cvele nekoliko puta jako uhvatio za ruke i stegao je za vilicu - poručio je potom.

Za kraj razgovora, Anjin otac je otkrio koga vidi kao dobre prijatelje njegovoj ćerki, a potom je otkrio još detalja vezanih za sukob Anje, Mine, Cara i Cveleta.

- Ana Bulatović je super, i Kristijan je okej, dobri su i Čorba, ali i Maja i Sanja, uvek su tu da popričaju sa njom. Generalno mislim da ona nema sukoba sa drugim zadrugarima, i da je poštuju, ona ni sa Minom nije imala problem. Tu je Cvele bezveze onako reagovao, ali onaj udarac posle... Cvele je jako iritantan, nije smeo da se meša. Anja nije navikla na takve stvari, ona bi sve rešila razgovorom, verbalno - rekao je Anjin otac za kraj.

Autor: D.B.