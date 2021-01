'NISAM GA SKORO VIDEO TAKVOG!' Otac Cecinog novog dečka nije znao da mu se sin zabavlja sa muzičkom zvezdom, a evo šta bivši atletičar kaže o toj vezi!

Bogdanov otac se oglasio i otkrio kakvo mišljenje imao o romansi svog sina sa devet godina starijom pevačicom.

Za novu ljubavnu vezu Svetlane Cece Ražnatović (47), juče nije saznala samo javnost, već i Miloš Srejović, otac njenog devet godina mlađeg dečka Bogdana Srejovića. Nekadašnji jugoslovenski atletičar, specijalista za troskok otkrio je da mu sin o novoj ljubavi ništa nije pričao, a istakao je i da podržava svaki njegov izbor.

- Nezahvalno je to komentarisati. Oni su punoletni, zreli ljudi, koji znaju da brinu o sebi. Koliko sam mogao da primetim, srećni su i zadovoljni. To je obostrana priča i ne bih se dalje mešao u to. Moram reći da Bogdana nisam skoro čuo i video tako srećnog i zadovoljnog, pa pretpostavljam da je sve u savršenom redu - ljubazno je rekao nekadašnji atletski šampion.

Na pitanje od kada ima saznanje da mu je mezimac u ljubavi sa Ražnatovićevom, Miloš je rekao da je tu vest pročitao u medijima.

- Juče sam iz medija saznao da se moj Bogdan zabavlja sa Cecom. Nije mi to ništa pominjao ranije, kad smo se čuli poslednji put, rekao mi je da ćemo se uskoro videti i pričati. Trebalo je da dođe kući za Božić, ali je bio nešto sprečen - uz osmeh je završio Srejović koji živi u Kragujevcu.

Inače, Miloš je rođen u Kragujevcu, a svoj grad je proslavio davne 1978. godine, kada je postao prvak Evrope u troskoku. Te godine proglašen je i za najboljeg sportistu Balkana. Rezultat karijere postigao je 1981. godine, a taj skok iznosio je 17,01 metar, što je i dan danas rekord u našoj zemlji. Zbog povrede tetiva ubrzo je završio takmičarsku karijeru.

Sviđa im se mamin izbor Ceca upoznala decu s dečkom! Ceca je navodno upoznala Bogdana sa decom Anastasijom i Veljkom. To se dogodilo na dočeku Nove godine 31.decembra kada je ugostitelj prvi put došao u pevačicinu kuću na Dedinju. Ona je naslednicima, najpre saopštila da više nije sama i da ima novu ljubav sa kojom želi da uživa, a kako joj je važno šta njeni naslednici misle, pre svih ga je predstavila upravo njima.

Autor: M.K.