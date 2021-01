Napeto!

U današnjem nastavku emisije "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević je prvo pitanje postavio Milanu Jankoviću Čorbi, a gledaoce je interesovalo da li je stvarno imao odnos sa Majom ispred Marka Janjuševića Janjuša, zbog čega su oboje osuđeni i kritikovani. Maja i Čorba su se držali svoje priče i negodovali sve što je rečeno protiv njih.

Sledeće pitanje je bilo upućeno Anđelu Rankoviću, a on je morao da prokomentariše njegov odnos prema Nataši Radan, koji je, po mišljenju gledalaca drugačiji nego prema Sanji Stanković. Ranković je galamu prema Sanji opravdao time da ona njemu znači puno, te da je to razlog, ali da ga svakako Nataša ne ucenjuje.

Pitanje za Kristijana Golubovića je bilo na redu, a gledaoce je zanimalo njegovo simpatisanje Aleksandre Nikolić, i to da li bi se zaljubio u nju da je slobodan muškarac. Kristijan je negirao tu činjenicu jer je srećno oženjen čovek, pa je savetovao Aleks da radi na sebi. U tom trenutku uskočio je i Janjuš sa komentarom o Maji i Čorbi, još uvek pod utiskom prethodnog pitanja o aktuelnoj situaciji.

Naravno, najzanimljiviji su bili upravo njih dvoje, pa je sledeće pitanje opet postavljeno Maji, i to kako je nije sramota raditi sve ispred Janjuša. Zadrugarka je uporno branila svoje stavove, a onda je i Vladimir Tomović dao komentar i rekao da je ona bolesna osoba i da njen otac nije ni malo ponosan na njeno ponašanje.

Narednim pitanjem je obuhvaćen lanac koji, po mišljenju gledalaca, prave Jovana Tomić Matora, Ermina Pašović i Nataša Radan, a koje spletkare Sanji Stanković i to sve zbog Anđela Rankovića. Glavnu reč je imala Matora, koja je bila kivna na prozivke zbog svoje bivše devojke, pa se odbranila time da može da radi šta hoće, i da je njena stvar da li je sve to igra ili nije.

Sledeća na redu za pitanja je bila Mina Vrbaški, a gledaoce je zanimalo zašto još uvek trči za Tomovićem i govori da ga voli. Mina je rekla da je sada drugačija i da ne trči ni za kim, već je samo htela da posavetuje Aleks da ne napravi istu grešku sa Filipom Carem.

Ponovo se pokrenula priča o Majinom se*sualnom odnosu sa Čorbom u izolaciji, i to da li se ona nadala da će ih Janjuš zateći. Marinkovićeva kako kaže, znala je da neće doći u tom trenutku, a i da je došao, ne bi je mnogo zanimalo. Čorba se nakon toga pokajao, pa je priznao Maji da nije trebalo to da urade na mestu gde je njen bivši spavao. Brzo su izgladili stvari pominjanjem veličine njegovog polnog organa, što je Maju nasmejalo i skrenulo misli od Janjuša.

Pitanje koje je sledilo, odnosilo se na Anu Bulatović i njene emocije prema Lazaru Čolićiu Zoli, odnosno da li će je Zola prevariti pa se vratiti svojoj bivšoj, Miljani Kulić. Pevačica je bila iznenađena ovim pitanjem, pa se ogradila da ona uopšte ne želi vezu sa njim dok su u kući, posle čega je Zola bio razočaran što kasno saznaje neke stvari.

Maji Marković je bilo upućeno sledeće pitanje, a u vezi sa njenim dečkom Alenom Hadrovićem, gde su ga prozivali da je silovatelj i nasilnik. Njih dvoje su objasnili zadrugarima da je to pogrešna informacija, ali da je zabrana koju Alen ima tačna. Na kraju, Hadrović je rešio da ispriča svoju priču i dokazao da nije sve kao što izgleda.

Pitanje koje je usledilo, opet je diglo Matoru na noge, a gledaoce je zanimalo to da li se pomirila sa Anđelom zbog sigurnosti da se tako neće vratiti Sanji. Ona je, naravno odgovorila negativno, a onda je ustao i Marko Đedović sa osudom da je ona jedva čekala da se vrati u priču.

Naredno pitanje je bilo upućeno Čorbi, a odnosilo se na to kako je on pričao Pauli Hublin ono što Maji nije. Milan je odmah odgovorio da je to zato što su imali zajedničke teme, a koje su se ticale njegovog rodnog mesta.

Tema ovih dana je i odnos Ivane Marinković i Vladimira Tomovića, pa je Ivani postavljeno pitanje da li je rekla za Zerinu da je ljubomorna na njih. Obe su ustale i prokomentarisale, iz čega je zaključeno da je Marinkovićeva mislila da joj smetaju Zerinini pogledi i komentari.

Matora je opet bila tema rasprave kad je postavljeno pitanje Moniki Horvat koja , po mišljenju gledalaca, glumi žrtvu i plače, jer niko joj nije kriv što je otišla u kućicu. Pošto Monika nije htela da se obrati, umesto nje je to uradio Kristijan koji je otkrio svoje mišljenje i viđanje ove situacije.

Gledaoce je zanimalo i šta se dešavalo ispod pokrivača Aleksandre i Cara u rehabilitaciji, na šta su oni priznali da nisu imali se*s, ali se jesu poljubili.

Milica Kemez i Bora Santana je trebalo da slave godišnjicu na današnji dan, pa su i oni imali par pitanja, postavljeno Tomoviću, i zašto savetuje Milici da stavi tačku na njihov odnos. On je rekao da jeste reč o savetu, ali i da zna da se ona boji i da se snalazi odlično s Borom. Njih dvoje su ove večeri stavili i tačku na svoj odnos.

Na pitanje da li je Maja za Alena samo prolazna stvar, i da li je to priznao Tomoviću, nismo dobili odgovor, jer se njih dvojica ne sećaju da je tako rečeno, pa da će, ukoliko bude klipa, objasniti. I Rialda Karahasanović je bila zatečena pitanjem da je rekla za Natašu da od Alena pravi retarda, pa je objasnila da nije mislila na konkretno njega već na celokupnu situaciju.

Upravo je Nataša bila sledeća na meti gledalaca, pa je postavljeno pitanje koje se ticalo njenog razgovora s Matorom. Odgovor je doveo do toga da se njih dve posvađaju, a zaključačg svega je da će Sanja Stanković uvek biti tema Matore.

Sledeće pitanje se odnosilo na depresivno stanje Maje Marković i njen apetit, koji je u poslednje vreme porastao, pa se, po mišljenju gledalaca, ugojila. Maja je rekla da je to sve zbog toga što joj nedostaje sin, a Kristijan je imao drugačije mišljenje.

Na kraju je i Tomović dobio pitanje u vezi sa Ivanom, i to da li postoji mogućnost da se zaljubi u nju, na šta je nahvalio zadrugarku i rekao da ne želi da žuri.

Autor: I.P.