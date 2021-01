USKORO PROSLAVLJAJU I 10 GODINA BRAKA! Jelena Tomašević na dirljiv način čestitala Bosiljčiću rođendan: Sad me razumeš! (FOTO)

Iznenađenje kakvo nije očekivao.

Pevačica Jelena Tomašević i glumac Ivan Bosiljčić skoro deset godina su u skladnom braku iz kog su dobili ćerkicu Ninu.

Bračni par retko govori o detaljima iz svog privatnog života, ali zato iznova i iznova oduševljavaju pratioce društvene mreže Instagram objavama iz svoje porodične svakodnevice.

Pevačica je sada podelila fotografiju sa suprugom uz stihove Mike Antića i na taj način mu čestitala rođendan.

- Sad me, valjda, razumeš: ljubav je – kad nekog umeš, ali kad kroz tog nekog i sebe predivno umeš - ispisala je Jelena, pa dodala:

- Srećan ti rođendan, ljubavi.

Ona je nedavno otkrila da su romantične sitnice sastavni deo njihove svakodnevnice:

- To su bračne pikanterije, mislim da u svakom braku to postoji, mala iznenađenja. Tako i mi imamo te situacije, sasvim obične i normalne stvari. Kada smo već kod romantičnog, pre neki dan sam pitala Ninu šta će da joj spremim za večeru, a ona je rekla: “Hoću nešto romantično”. (smeh) A zapravo je to bio čokoladni kornfleks - rekla je Jelena.

Autor: M.K.