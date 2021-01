MAGAZIN IN DANAS U 17h Ne propustite gostovanje zadrugara kod Sanje Marinković: Mina pred svima brutalno PONIZILA CARA, a tek da vidite haos između Frana, Paule, Milice i Bore (VIDEO)

Hladan tuš za Filipa u emisiji ''Magazin In''.

Predstojeće subote u omiljenoj vikend emisiji o poznatima autorka i voditeljka Sanja Marinković ugostiće zvezde rijalitija ''Zadruga 4''. Bora Santana i Milica Kemez, Paula Hublin i Fran Pujas, Mina Vrbaški i Filip Car svakako su učesnici čiji su međusobni odnosi, romanse i afere izazvale potpunu pometnju u Beloj kući, a oni će sada izvan velelepnog imanja govoriti potpuno iskreno o svim gorućim temama.

Zbog gostovanja Mine i Cara u ''Magazinu In'' nastao je potpuni haos u Beoj kući, zbog čega su oni zaratili i tokom emisije ''Gledanje snimaka'' i izneli brojne detalje o dešavanjima iza kulisa emisije, a sad je otkriveno i na koji način je Mina zadala bolan udarac Caru.

- Malo za obraz, ja najviše volim nju za obraz - rekao je Car tokom emisije, što se Mini nimalo nije dopalo, te mu je brutalno sasula u lice da prema njemu ne gaji nikakve emocije.

- Nema nežnosti, sve je samo foliranje. Naravno da on još jeste zaljubljen u mene, to svi znamo - konstatovala je zadrugarka u ''Magazinu In''.

- A ti mene ne voliš i nisi zaljubljena nimalo? - pitao ju je Car, a ona mu je sasula surovu istinu u lice.

- Ne, ne. Izvini, meni se može! - odgovorila mu je Vrbaški.

Autor: M.K.