ŠMEKER NA DEDU Upoznajte unuka čuvenog Gidre! Na njega otkidaju žene, a on sve zna sve tajne ČUVENOG GLUMCA (FOTO)

Povukao na njega!

Glumac Dragomir Bojanić Gidra, koji je preminuo pre 28 godina, bio je jedan od najpopularnijih glumaca na ovim prostorima. Za sobom je ostavio ćerku Jelenu, koju je dobio u braku sa koleginicom Ljiljanom Kontić, ali i unuka - srpskog manekena Jovana Stojanovića, čiji je deda bio rođeni Gidrin brat.

Jovan se proteklih godina pojavljivao u spotovima domaćih zvezda, radio je brojne kampanje za poznate brendove. Veoma je atraktivan i devojke su često očarane njegovim izgledom, a pojedini kažu da ima i šarm poznatog dede, čije brojne anegdote zna.

- Gidra je obožavao da priča viceve o Titu, a u to vreme su hapsili svakog ko to radi. Tako su jednom prilikom uhapsili i mog dedu. U stanicu je došao njegov brat da ga izbavi i kada ja ušao unutra, nigde nikoga, ni na vratima, niti bilo gde. Samo se čula buka iz neke kancelarije. Taj moj drugi deda je onda uleteo u kancelariju, a na stolu sedi Gidra, svi policajci oko njega, on priča viceve o Titu i oni svi umiru od smeha. Tako je prošlo to hapšenje - otkrio je Jovan za “Blic” pre nekoliko godina, kao i to da nisu tačne priče da je Godra bio neveran svojoj ženi Ljiljani.

- Nije tačno da je moj deda bio švaler. On je mnogo voleo moju babu. Ludo su se voleli i od te silne ljubavi dolazilo je i do velikih svađa, pa su se zbog toga rastajali jedno od drugog, i to čak šest puta, ali on se njoj uvek vraćao. Nije odlazio od nje zbog drugih žena, to nije tačno.

Gidru je publika zavolela u čuvenoj "Žikinoj dinastiji", a Jovan kaže da je i privatno bio takav.

- Kakav je bio u “Žikinoj dinastiji”, takav je bio i privatno, verujte mi na reč. Mnogo je sebe dao u toj ulozi. Dosta je teksta i sam ubacio. Ima glumaca iz starije ekipe koji su bili drugačiji privatno od onoga što vidimo na malom ekranu, ali on je uvek bio isti. Autentičan. Uvek zanimljiv, pun humora, stalno smo se smejali kada smo mu išli u posetu - prisetio se Stojanović.

Autor: D.T.