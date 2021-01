TERAO ME JE DA DOLAZIM U SUKNJI: Nakon Milene Radulović oglasila se i poznata spisateljica, evo šta kaže o Miki Aleksiću!

Juče je kao bomba odjeknula vest da je mlada glumica Milena Radulović optužila čuvenog režisera i učitalja glumce Miroslava Miku Aleksića da ju je silovao kada je pohađala njegovu školu i kada je imala samo 17 godina.

Sada se oglasila i spisateljica Anja Mijović, koja je takođe bila učenica njegove škole, pa je iznela nove detalje.

Au, sad čitam za Miku Aleksića! I ja bejah u njegovoj grupi kad su bili Bojana, Koja, Boris, Đuričko itd... mi smo se stalno svađali, terao me da dolazim u suknji, terao me da se umivam svakih 15 minuta, jer to beše kazna za drčno mi ponašanje. Aiii, šoknuta sam!