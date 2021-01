'DA SAM DUŽE ĆUTALA, ZAVRŠILA BIH U NEKOJ USTANOVI, TO TE IZJEDA IZNUTRA...' Milica Dabović potresena zbog slučaja Milene Radulović, pa se prisetila i svog bolnog iskustva! Evo kako će objasniti svom sinu kroz šta je prošla

Nije joj lako da priča o ovoj temi...

Bivša košarkašica Milica Dabović jedna je od brojnih javnih ličnosti koja je pružila podršku glumici Mileni Radulović koja je smogla snagu da svog nekadašnjeg učitelja glume Miroslava Miku Aleksića prijavi za silovanje. Milica je i sama bila žrtva zlostavljanja od strane muškarca, a sad je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' progovorila o slučaju koji je sinoć kao bomba odjeknuo u domaćim medijima, te se prisetila i svog bolnog iskstva.

- Pomislila sam kolika joj je snaga bila potrebna da trpi i da ćuti. Malopre sam postavila njenu sliku, jer treba hrabrosti da jedna žena izdrži i trpi toliko dugo... Naravno da zaslužuju takvi ljudi da budu sankcionisani. Ja sam imala jednu ženu pored sebe koja je mogla da me izvede na pravi put i izdigne iz te situacije. Ja sam bila sportistkinja koja je osvojila dve medalje i uvek sam se pre dizala nego padala. To je bilo na mojoj koži, treba to izdržati i treba ići dalje. Ja se Mileni divim, malo je teško da joj ja pošaljem savet - rekla je Milica i dodala:

- Nisam dugo ćutala, mislim da bih završila u nekoj ustanovi... Trpiš, misliš promeniće se, biće bolje, ali nije. To te izjeda iznutra i čekaš pravi trenutak da izađeš i kažeš: ''Pobedila sam!''. Devojkama želim da kažem da treba da izađu u javnost i obrate se Vesni Gašić koja će im pomoći. Prelepo je kad neko iz policije stane iza tebe, jer žene su najveći prijatelji žena. Neće biti potrebe da objašnjavam svom sinu kroz šta sam prošla, on će moći da pročita knjigu gde će biti objašnjeno zašto sam trpela i ćutala... Ja sam za mog sina heroj i biću heroj.

