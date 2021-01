Ceo region bruji o životnoj priči koja ledi krv u žilama, a zadrugarkina majka otkrila nam je detalje koje je njena ćerka prećutala.

Prošle noći Ivana Marinković ispričala je pred milionskim auditorijumom svoju potresnu životnu priču o maltretiranju očuha i njegove majke. Kako bi čuli i još jednu stranu priče, pozvali smo Ivaninu majku Marijanu kako bi nam prokomentarisala sve navode koje je njena ćerka ispričala.

- Sve što je rekla u suštini je sve istina, zaboravila je neke stvari, ali to je i sama rekla, nije htela da ide u detalje. Ne bih volela da detaljišem, ali ću ispričati sve. Kada sam se razvela od njenog tate, imala je ona 4. godine, imali smo probleme, posle toga je on otišao u zatvor, mi smo otišle kod mojih roditelja. U međuvremenu, ja sam upoznala sada već bivšeg muža, ja ne mogu da kažem za tog čoveka da je loš, ali smo imali problema zbog njegove majke. Ivana je stalno bila nipodaštavana, dok sam ja bila na poslu. Ne možete ni da zamislite, ja u životu nisam srela takvu osobu. Ja ne znam, nikada ništa nismo uradile, imamo kućno vaspitanje, mi smo iz strožije porodice, imale smo sve, i ja, i moja sestra i brat, ali kada smo prešli kod njega, od početka nas njegova majka nije volela. Nije volela to što sam ja borac, nisam agresivac, ali ono što je moje, to je moje, kada sam videla na prvu loptu da se tu moje dete muči, ja sam odlučila da presečem. Ona je mene zvala, govorila mi je stalno da ne može da izdrži, meni je Ivana bila fenomenalan učenik, lepo je učila, osetljiva je bila, dobra i umiljata, bila je odlična. Ja nisam davala na nju, borila sam se protiv toga. U početku, dok ja nisam uvidela da nemam problem sa tadašnjim mužem, nego da nam njegova majka pravi problem, ja sam shvatila da taj problem neće prestati, jer on neće da nas zaštiti. On isto ima ćerkicu iz prvog braka, kada sam videla da se to neće promeniti, stvarno ne mogu da pričam ružno, ali nisam iz čista mira otišla u Švajcarsku, ja sam otišla kdo drugarice, oni tamo imaju salon, bila sam tri meseca, Ivani je tada bila matura, poslala sam joj 800 franaka, da se ona sredi za maturu, kada je završila arhitekturu, e to se desilo u tom periodu. To se desilo u tom periodu, kada su joj oni pročitali oglas i rekli joj da može da se bavi prostitucijom. Dok sam ja bila tu, sve je bilo okej, ali je sve bilo na silu, a kako okrenem leđa, oni krenu na nju. Ja sam posle toga došla, vratila sam se, on i ja smo pričali, rekao mi je da će se promeniti, vratile smo se kod njega, a posle mesec dana opet je isto krenulo, pa smo Ivana i ja zajedno otišle za Švajcarsku, ona je radila sa mnom u salonu, ali je posle par meseci ona došla u Srbiju, ja sam ostala još par meseci. Ona je ponela sve pare, jer nije želela da se vrati u tu kuću, platila je stan za par meseci, bila je tu sama. Kada je ona otišla, mene je uhvatila korona, ja sam tada radila na crno kod istih tih gazda, i šišala i čistile smo hotele, ali to je sve bilo na dnevnom plaćanju. Tamo je jako skup život, treći mesec, kada sam videla da nisam imala ni za sebe, ja nisam ni njoj mogla da pošaljem - izjavila je Marijana.

Marinkovićeva prošle noći nije želela da odgovori konkretno da li je trpela fizičko nasilje od strahe očuha i njegove majke, pa smo upitali Marijanu da nam otkrije šta se dešavalo i da li je zaista imala takve probleme.

Bilo je tu dosta stvari, njoj je bilo poljuljano samopouzdanje, ne može da se kaže, mom sinu ništa ne fali, on je bio sa njom. On je kod oca, jer mu tamo ništa ne fali, oni ga lepo gledaju, ali Ivana nije bila poželjna, ja ne mogu da jednom detetu koje je super, a detetu koje je nesrećno okrenem leđa i da bude još nesrećnije. Što se tiče dece, mi funkciniošemo super, ali Ivana ima samo mene. Gde god sam bila ja, bila je i ona sa mnom. Ona nije trpela fizičko nasilje, ali je psihička tortura bila, to ne može ni da se zamisli. To je takva psihička tortura, ne znamo zašto, i dan danas, prošlo je koliko vremena, tada kada su joj pročitala oglas, tad je mogao veliki haos da ispadne. Iz moje familije su dosta prgavi i ne daju na sebe, pa smo mi mnoge stvari prećutkivale, da neko ne bi završio u zatvoru i za to se saznalo, jeste bratova ćerkica bila tu, to je bilo mesec dana pre nego što ću ja da se vratim, rekla je da idu u Omoljicu kod bake i deke. I kada je otišla kod njih, nazvala me je i rekla mi je šta se desilo. Ja ne mogu da kažem da sam prešla preko svega toga, ali kada sam se vratila, pričali smo, pa sam mislila da će se promeniti, možda će stvarno zaštititi, ali to se vrlo brzo pokazalo, pa smo donele odluku. Njegova majka, nakon što smo se vratile, postala još gora, dete sve to čuje, nju to boli, ne može da izdrži sve to. Ja sam videla sve, nisam htela da upropastim život svom detetu, otišla smo u Švajcarsku, uzele koliko smo mogle para. Od tada nisu imale više kontakt, jedino što je Ivana zvala mog bivšeg muža, Vuleta, kada je ona došla iz Švajcarske - govori Ivanina majka.

Ivana se poverila Filipu Caru prošle noći da je njen biološki otac bio dugo vremena u zatvoru, pa smo upitali Marijanu da nam otkrije zbog čega se to desilo.

- Zato što su ga uhvatili na pančevačkom mostu sa velikom količinom droge i zato što je imao oružane pljačke i razvojništva. Verujte mi, da nije u Zadruzi, jako je teško imala detinjstvo, ja znam šta će to biti, ne želim da joj bude ni pritisak, poželela sam joj sreću, ja sam joj rekla da ništa ne može da se sakrije, a ja sam joj rekla da znam koliko je emotivna, ali ne može da se sakrije, to je njoj bolna tema. Danas sam je posmatrala, kada je pravila Sneška, vidim da joj je malo lakše, peva... - izjavila je Marijana.

Kako je Marijana spomenula da je primetila da je njenoj ćerki laknulo nakon potresne ispovesti, morali smo da je upitamo da li je Vladimir Tomović delom zaslužan za takvu promenu, te nam je ona ispričala da nije baš najsrećnija zbog ćerkinog odnosa sa njim kada su ljubavne emocije u pitanju.

- Ne znam šta da kažem, pa ne sviđa mi se zato što, ako ćemo iskreno, to su stvarno velike godine u pitanju i on je mnogo stariji od nje. Ali što se tiče nekih drugih stvari, on bi mogao da joj bude prijatelj, veza mi se ne sviđa, ali smatram da joj je davao smernice, ali on igra rijaliti, to je poznato. On nju pušta, ne želi da se zaleće, ne mogu da kažem da je ravnodušan prema Ivani. Oni od početka imaju takav odnos. Danas sam čula kada je rekao kod Drveta, da je Mina uvek bila na margini, da sa Zerinom ne može da se meri.

U nastavku teksta možete pogledati video-priloge u kojima Ivana iznosi detalje torture i golgote koju je prošla.

Autor: Ognjen Bogdanović