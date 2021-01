'Nemamo razloga da krijemo da smo zajedno' Ćerka čuvenog glumačkog para prvi put progovorila o vezi sa poznatim sportistom!

Otvoreno o svemu!

Glumica Anđela Jovanović (28) i atletičar Mihail Dudaš (31) u ljubavnoj su vezi šest meseci. U prvom intervjuu na tu temu kćerka velikih dramskih umetnika Branke Pujić i Dragana-Gagija Jovanovića objašnjava kako će 2020. godinu, uprkos pandemiji, pamtiti po lepom zbog otpočinjanja romanse sa desetobojcem.

- Zajedno smo pola godine i iskreno prijalo nam je što smo uspeli da sačuvamo našu intimu do sada. Čuvaćemo je i dalje, ali nema razloga da krijemo da smo u vezi. Uživamo zajedno i definitivno jedna od najboljih stvari u 2020, koja je svima teško pala, jeste ljubav koja se rodila između nas dvoje - kaže glumica koja je prošle godine završila master na prestižnoj akademiji glume Royal Central School of Speech and Drama u Londonu.

Budući da je velika zaljubljenica u zimske sportove, Anđela je jedva dočekala da napravi mali predah od obaveza i ode na planinu. Sada je imala razlog više da uživa na snegu jer je s njom krenuo i Mihail, koji je ove godine debitovao kao skijaš.

- Kao profesionalni sportista, desetobojac, Mihail nije smeo da skija ranije. A sada, kada je zbog pandemije virusa korona sve stalo, stvorili su se idealni uslovi da nauči. Krenuo je, jako mu dobro ide i mogu reći da je talentovan i za skijanje. Ja vozim bord već duže vreme zato što sam na skijama doživela povredu. Ali ni na “dasku” nisam stala poslednjih nekoliko godina jer nisam stizala da idem na skijanje zbog poslovnih obaveza, ali, evo, sad se polako vraćam u formu na Jahorini. Planina je prelepa, baš uživamo. Svakom ko je u mogućnosti preporučujem da se uputi na neku planinu i nadiše se čistog vazduha, jer u našem glavnom gradu, kao i u ostalim gradovima Srbije, po tom pitanju situacija nije idealna. To je najbolji potez koji sam napravila ove zime - otišla sam prvo na Zlatibor, pa na Jahorinu, da dišem predivan planinski vazduh i prepustim se zimskim čarolijama - rekla je ona za Gloriju.

Autor: N.V.