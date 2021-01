Mnogi su čekali da se ona oglasi!

Vest koja je sinoć odjeknula kao bomba jeste ona da je glumica Milena Radulović, sa dve anonimne devojke, prijavila učitelja glume i režisera Miroslava Miku Aleksića za silovanje. Ovo njihovo priznanje pokrenulo je lavinu komentara, a jedan od onih koji se čekao bio je od glumice Bojane Maljević.

Naime, danas su na društvenim mrežama mnogi očekivali da će se Bojana oglasiti pre svega zato što je bilo poznato da je ona išla u školu glume kod Mike Aleksića, ali i zato što je on bio i njen kućni prijatelj. Ona je na Instagramu objavila svoje saopštenje povodom celog ovog slučaja, koje prenosimo u celosti:

- Policija je danas saopštila da je uhapsila Miroslava Miku Aleksića, pedagoga i reditelja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela silovanje i nedozvoljene polne radnje. Moja koleginica, glumica Milena Radulović, u intervjuu za današnji Blic je rekla da je podnela krivičnu prijavu, te da nije jedina. Hrabro je ispričala strašno iskustvo i iznela optužbe.

Optužbe jesu strašne i uznemirile su celu javnost. Više od svih uznemireni su roditelji dece koja pohađaju ili su pohađala časove glume kod Mike, poput mene. Uznemireni su i drugi roditelji jer se pitaju šta se dešava njihovoj deci u školama, sa drugim pedagozima, trenerima. O tome koliki je to šok izazvalo svima, a pogotovo nama kojima je Mika postao i kućni prijatelj, suvišno je govoriti.

Bila sam član "Dečijeg omladinskog dramskog studija Radio - televizije Beograd", to tada nije bila privatna grupa Mike Aleksića. Bila sam u studiju od šeste do sedamnaeste godine (1981-1991). Za to vreme stekla sam mnogo prijatelja i naučila više stvari nego u osnovnoj školi i gimnaziji. Boravak u tom studiju za mene je bio dobar, nisam imala traumatična iskustva ni nije mi poznato da je neko ranije iznosio ovakve optužbe. Ali to je moje iskustvo i takva su moja saznanja. Nažalost, ima i drugačijih.

Po saopštenju policije, sumnja se da je Mika u vremenskom periodu od 2012-2020 godine u prostorijama njegove privatne škole glume "Stvar srca" u Beogradu, seksualno napastvovao pet svojih učenica, od kojih su dve bile maloletne. Devojke su takođe podnele krivične prijave.

Nadam se da će se tužilaštvo oglasiti u razumnom roku, a to znači što pre. Neophodno je da znamo u kom pravcu će tužilac usmeriti istragu, kada će podignuti optužnicu i za koja krivična dela. S obzirom na to da su iznete strašne optužbe, nadam se da će se cela stvar vratiti tamo gde joj je mesto, u pravosuđe. Smatram da nije dobro nastavljati suđenje u javnosti i medijima ili na društvenim mrežama, jer to može da šteti svima, pogotovo žrtvama i istrazi.

MUP je nakon hapšenja uputio poziv žrtvama da se jave i ja koristim ovu priliku upravo za to: da pružim podršku i ohrabrim sve koji imaju šta da kažu, da se jave policiji. Mika je bio pedagog i mnogim drugim ljudima koji nisu postali glumci, svi smo jednako važni i ujedno smo svi nevažni - važno je da se sazna cela istina o ovim strašnim i uznemirujućim optužbama. Važno je da žrtve imaju podršku, pre svega roditelja. Razgovarajte sa svojom decom. To je najvažnije - napisala je glumica.

