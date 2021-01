Hoće li izbor novog vođe promeniti sve u Beloj kući?

Prošlu noć na velelepnom imanju pored izbacivanja, obeležili su intervjui Darka Tanasijevića sa pojediniim zadrugarima koji su raskrinkali odnose u Beloj kući. Na sve to kao "šlag na tortu" došla je "Mićina igra istine" koju su zadrugari igrali u ranim jutarnjim satima.

Prvi kojeg je Darko ugostio prošle noći bio je Marko Janjušević Janjuš. On je u razgovoru sa voditeljem otkrio kako se oseća posle nominacija koje su bile u petak, ali takođe je morao da prokomentariše odnos njegove bivše ljubavnice Maje Marinković i Milana Jankovića Čorbe. Janjuš je ispričao da mu je bilo krivo što je bio potrčko ali i da je to u neku ruku i očekivao, ali takođe je otkrio da se mnogo bolje oseća i da mu je drago što je, kako on sam kaže, pregrmeo neke stvari i nastavio dalje. Onda je bivši košarkaš prokomentarisao se*sualni odnos koji je imala njegova bivša sa Čorbom.

Prvi put kada su spavali, to je bila katastrofa. Nije to mala stvar, kada se sve sagleda. Ono posle, ja sam znao da će se desti tako neke stvari, ali da će tako brutalno biti, nije mi baš bilo normalno, a povredilo me zbog sebe. Ja sam sam sebe povredio gledajući one snimke. Ne mogu da verujem da sam sebi takve stvari dozvolio. Razmišljam, šta bi bilo da smo otišli dalje, pa strašno! Kao muškarac, osećam da me sramota nje. Ne mogu da verujem šta je ona sebi dopustila, nebitan sam ja, ali kako je mogla sebi da dopusti takve stvari. Njoj se smeju ovde, a ona ustane i smeje se. Ona ne kapira poentu cele priče izgleda. Ona pokušava da sve sakrije, jer mislim da nju i nije baš briga. Deset minuta traje to da ona ukapira šta je uradila, a onda kreće isto sve. To su trenuci kada se ona rasplače, ali ona to može kad hoćeš. Nekada pomislim, da nisam to ustanovio, ali opet kažem, posle deset minuta sve ide isto, ili još gore - objasnio je Janjuš.

Što se tiče našeg odnosa lošeg, to nisam bio krivac ja, ja sam hteo šalu i zezanciju. Ti ne možeš da trpiš dva sata nešto, a da ne odreaguješ. On može da zagrli sto devojaka, a ona će morati da trpi jedan period, a ja to nisam smeo. Moj odnos se ticao svega, sa savetovanjem. Pokušavao sam da dokažem, objasnim, ali ona nije ništa slušala. Ona je mislila da je sve da stavi silikone, usne i to, a njega to ne zanima, njemu to odgovara. On nju neće sutra oženiti, njeega to prosto ne zanima. Taj odnos je jako vulgaran, i sve to sada mora da se trpi. To je veliko ponižavanje, a ovo je početak velikog ponižavanja zapravo - objasnio je bivši košarkaš.

Detaljnije u nastavku teksta.

Sledeća zadrugarka koja se pridružila Darku u Šiša baru bila je Ana Bulatović. Glavna tema razgovora bio je njen odnos sa Lazarom Čolićem Zolom. Nihov odnos je poljuljan jer je Zola umislio da ga Ana "zavlači".

Krivo mi je zbog prekida kontakta, možda sam bila malo gruba, kada sam donela odluku. On je dobar dečko, mislim da osnovna komunikacija može, i verujem da će do toga u nekom vremenu doći. Meni je sada sve smešno, ali meni je za sviđanje potrebno vreme. Ja moram da upoznam osobu. Gledam ga kao drugara, simpatičan je dečko, ne mogu da kažem ružan i to. Zanimljiv je, ali ja sam njmemu ispričala da ja ne verujem u rijaliti veze, ali on ako da nije hteo da sluša, čak sam mu i objasnila da sam ja osoba koja želi da zadrži svoju intimu za sebe - otkrila je Ana šta misli o Zoli i odnosu sa njim.

Detaljnije u nastavku teksta.

Sledeća zadrugarka koja je otvorila dušu Darku Tanasijeviću bila je Miljana Kulić. Ona je pre svega otkrila da ima plan da napokon pokaže zadrugarima i gledaocima da je ona pre svega jedna normalna osoba i da neće više da pravi ludorije u Beloj kući. Priznala je Darku da je dala blagoslov Zoli i Ani Bulatović jer nju on ne zanima, te da joj je jedini fokus na sinu.

Miljana je ovaj put pazila šta i kako priča i o kome. Ona je Darku otkrila je da je niko više ne zanima sem nje i njene porodice, pa mu je ispričala kako se oseća što ih je povredila.

Boli me što sam povredila mamu, tatu, moje sestre svojim ponašanjem. Sve ih je sramota, i svesna sam toga. Imala sam sek*ualne odnose u izolaciji, rehabu, svuda. Znam da su ljute na mene, ja ne bih smela da izađem na ulicu. Ja nisam mislila na njih dok je sve to bilo. Kao da mi je mozak ispran, a napolju nikada ne bih dozvolila neke stvari. Mnogo se kajem - rekla je Miljana kroz suze, pa otkrila da je razlog njene promene snimak se*a Maje i Čorbe.

Detaljnije u nastavku teksta.

Darku se u Šiša baru pridružio i Bora Santana, on i Milica Kemez su u prošloj nedelji bili akteri velikog broja rasprava koje su se povele oko njihovog odnosa.

Nekada mi deluje da Milica i ja možemo do kraja života da budemo u vezi, ali nekada, posle sat vremena, mislim da ne možemo zajedno. U magazinu In je bio psiholog koji je rekao, da kada sa nekim raskrstiš, treba da prođe 3 meseca, koje nismo imali. Ja sam mislio da ćemo posle veze biti drugari, ali ja kada vidim da joj je loše, mene nešto zaboli. Sinoć je došla do mene, bez svađe ikakve, i onda je krenula da mi nabraja kakav sam ja, ubije mi želju, volju. Vidi se, ona želi da pokuša, ali za njeno dobro, da njoj bude bolje, ja ne želim da budemo ovde zajedno. Ja da nađe dečka ovde, nikada ne bih reagovao, voleo bih da budemo drugari, ali mislim da mi ne možemo da se ignorišemo. Ne mogu da nađem rešenje, izlaz - ispričao je Bora pa je prokomentarisao situaciju koju je imao sa njenom sestrom:

Ne želim da se vraćam na priču sa njenom sestrom. Ja to ne spominjem, ona je ubeđena da sam ja to sve napravio namerno. Ja ne mogu da slušam, ona bi to meni pominjala i kada bi živeli zajedno. Rekla mi je da ne želi da ide kod psihijatra zbog mene, a ja sam čuo da sama neće, da ne bi čula ono što ne želi. A rekla bi joj da ne treba da budemo zajedno, rekli bi i meni. Da me sada pitaš, zašto joj prilazim, ja ne znam. Sinoć je isto prilazila meni kada mi nije bilo dobro. Danas mi kaže da nije jela, ja moram da joj spremim. Ona kaže, da bi, kada bi se smuvala sa drugim, da bi mislila da ću ja da skačem da pričam da me nije volela i ostalo, kao da se takmičimo - dodao je Bora.

Detaljnije u nastavku teksta.

Sledeći sagovornik Darku je bila nikad žustrija i direktnija Ermina Pašović. Ona je komentarisala sve odnose u Beloj kući, pogotovo o bivšim i trenutnim parovima.

Počeću od Mine i Cara. Mina iz njega ne izvlači ništa što on ima. Mi Bori sudimo, a Car ga je prestigao. Ne mogu da verujem da je Mina posle onih vreda ponovo spavala sa njim. Prošle sezone mi je bilo žao, a sada nemam empatiju. Iznenadila me ta Careva crta, videli smo situaciju sa Kristijanom: "Gde si jarane sad?" Rekla sam mu da je pi*ka tada. Lako je Cveleta da opali šakom, ali nije ni sklonio Minu tada od Kristijana. Niko ne forsira taj konflikt. Znajući kakav je Kristijan, on je čovek svašta prošao. Čorba njega najbolje poznaje,i njegova reakcija je i te kako isforsirana. Po meni se po tom postupku nije pokazao kao prijatelj. Ja kod Vladimira znam kakav je, i tada ga sklanjam i smirujem. Kada je Car napao Minu, jednom, ja sam Vladimira sklonila, jer je želeo da skoči, malo mu je falilo - otkrila je Ermina.

Rialda je za mene napolju bila iritantna, i da će biti moj ženski Mensur. Ja sam njoj odmah rekla sve načisto, a ona se postavila okej korektno. Rekla sam joj i da ne verujem u vezu sa Kenanom, a u međuvremenu, ja sam mišljenje skroz promenila. Ona trči za mnom, i ona je sve samo ne ono kako je napolju predstavljena. Kupila me je za sva vremena. Sa svima imam čist odnos, a verujem Rialdi, Sandri i Matoroj. Ona ume da lupi, ostane živa, ali smo tu. Najbolja sam sa Sandrom i Rialdom, i nikome ne dajemo prostora da nas neko posvađa, i imamo dogovor. Nataša je malo sa ovim, sa onim, i ona je spremna da majku izda zbog ljubavi, jer je zaljubljena. Nataša je dobra sa Minom, jer joj ona samo lepo priča, a Matora je tu i nije tu. Ona ima Nadicu, Šebeza, Đedovića, ima neke svoje ljude tu, nije ni u budžetu bila sa nama. Što se tiče Rialde i Kenana, sad im verujem, on me kupio time kada je imao slučaj taj, kada je pokazao veliku emociju - dodala je Ermina.

Alen i Maja nikako ne idu zajedno. Meni je Maja priznala da je strah svakog poteza koji uradi. Oni su se pre pola sata posvađali oko kašike. Maja je drugačija od njega. On je konzervativan, a ona je drugačije. Ona digne noge u vazduh, a on sprema. Ona nema osećaj da je žensko. Mene bi sramota bilo. Ona je saterana u ćošak, ja sam čula da je sponzoruša. Njen strah je to da ostane sama, jer je svesna da je us*ala motku, i zato trpi da ostane sa Alenom. Neka ljudi vrate klipove žurki, kada su bili u raskidu družio se sa nama, tada je bio veseo, nasmejan, a sada se mršti. Zola i Ana su prelep par, ali se ona malo tu femka. Ona zna šta se treba raditi na televiziji, a šta ne. Ona ne želi pečat bilo čega lošeg. Ona je prava paljevina, a zamislite je u vezi, to bi bio haos i ratno stanje. Ana bi došla na 250%. Pala bi joj reputacija, i zato neće i sputava se, jer bi tek tada upoznali njeno pravo lice. Zato ona sve negira, da bi izašla čista. A misica, ona je prava lisica, kao ništa ne radi, a sve radi da privuče pažnju - ispričala je Ermina.

Detaljnije u nastavku teksta.

Usledio je Darkov razgovor sa Kristijanom Golubovićem. Kristijan je ispričao kako gleda na Mišela Gvozdenovića i otkrio da je imao drugačije mišljenje o njemu.

Mi smo mislili da je čudan, da je druge orijentacije. I to sam mu rekao, savetovao sam ga da zagrli malo devojku i ostalo. On se nekada vrati na reset, pa opet sa nekim nešto, i sve tako. Neće da se meša, i stalno se nekim razlozima čisti od pojedinih situacija. Znaš, ako poljubiš devojku jednom, naredni dan moraš dva, tri puta, a na kraju se zna šta treba mužjak treba da radi ženi. Njemu najviše pristaje Dragana - ispričao je Krisitijan.

Car je laf i džek, dobar je dečko, a on i Mina su metastaza. On misli da je gospodar devojkama, i da je sve njegovo vlasništvo. On ne zna da ženi treba da dodvori, da je zaliva, i ostalo. Ona je kao cvet. Jer, ako je on prihvatio da je ona to što jeste, zašto joj prebacuje? On je kontradiktoran, to je podvojena ličnost. On s eono veče mene prepao, ja ne želim da mu nabacujem kompleks. Ja sam hteo da ga uhvatim za košulju i da ga izbacim kroz zatvorena vrata. Mina je mazohistički sadista, ja ne znam, ne shvatam kako ona može da trpi sve to. Ja takvu ženu do sada nisam sreo. Ja priznajem, mene moja žena bije kad s enaljuti, ali ovako nešto, nisam video i imao! - dodao je Kristijan.

Detaljnije u nastavku teksta.

Usledilo je Izbacivanje i Darko je sa ovonedeljnim nominovanim zadrugarkama Ivanom Šašić i Majom Marinković došao u dvoranu "Melanija", gde su se zadrugarke borile u igrici koju im je organizovao Veliki šef.

Maja je pobednica kojoj se dupliraju glasovi. Jedna zadrugarka ima 57%, a druga 43% glasova, jako je mala razlika, a 57% glasova ima Maja, a Ivana Šašić napušta Zadrugu - saopštio je Darko.

Ivana Šašić je nakon ispadanja otišla u studio kod Dušice Jakoviljević gde je iskreno sa njom razgovarala o boravku u Beloj kući ali i o odnosu Maje i Čorbe.

Ona je sada srećna, dosta joj je uvreda, a on joj je pružio čašicu ljubavi. Ono što su imali Janjuš i Maja je katastrofa, ja ne znam kako bih da je moje dete! Oboje su krivi, a saa je srećna. Niko ne zna šta je on njoj obećavao, čemu se nadala i ostalo. Znala sam da je ta veza bila osuđena na propast, da se nastavila, a hvala Bogu pa nije. Manje zlo je ovo sa Čorbom. Sve što nije imala kod Janjuša, ona ima sa Čorbom - rekla je Ivana, pa otkrila ko je mentalno najjači zadrugar:

Marko Đedović, a ja mogla sam jače i bolje sigurno! Osoba koja me razočarala je Rialda, njoj je Kenan beg od Vladimira Tomovića. U jednom trenutku sam je pitala šta joj se desilo, a ona je rekla da ja ne znam šta je u njenoj glavi. Vladimir je takav kakav jeste, a onda je ušla u vezu sa Kenanom, da bi pobegla. Ja spavam pored njenog kreveta, ja sam sve to videla, i za Tomovića i za Kenana, a ona se definitivno najviše promenila- otkrila je Ivana.

Detaljnije u nastavku teksta.

Nakon izbacivanja, Lepi Mića je započeo njegovu igru istine kako bi zadrugari dobili poklon od Velikog šefa.

Mića je prvo tražio od Marka Janjuševića Janjuša da kaže ko se folira u Beloj kući.

Nataša, ovi iz paba i ne mogu da se setim ko još - rekao je Janjuš.

Najžustrije je bilo kada je Sandra Rešić krenula da komentariše Maju Marinković. Sandra je iskreno otrkila da se vidi da Maja još uvek voli Janjuša ali i da se folira, što je izazvalo lavinu komentara za crnim stolom. Usledila su pitanja za Aleksandru Nikolić i Filipa Cara o njihovom odnosu. Aleks je branila da sa Carem nije imala se*s, i da joj prija njegovo društvo, ali da ne bi bila sa njim dok oboje ne reše sve u svojim glavama.

Sanja Stanković je morala da kaže ko su tri najveća ološa u Zadruzi, a ona je navela Maju Marinković, Maju Marković i Minu Vrbaški. Anja Todorović je rekla da su najnemoralnije osobe Aleksandra i Mina, a najmoralnije Sandra i Dragana.

Nakon ovoga je usledila nagrada za zadrugare.

Detaljnije u nastavku teksta.

Šta će se danas dešavati i ko će biti novi vođa, ostaje da vidimo.

Autor: N.B.