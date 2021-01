Ne može da veruje šta se dešavalo!

Glavna vest u javnosti i ovog jutra jeste skandal vezan za učitelja glume Miku Aleksića, kog su njegove bivše učenice, a među njima prva Milena Radulović, optužile za silovanje.

U "Novom jutru" na televiziji Pink gostovao je glumac Svetislav Bule Goncić koji je, kao i celokupna javnost, šokiran onim što se dešavalo iza zatvorenih vrata poznate prestoničke škole glume.

- Podržavam ove stavove koje se tiču pripreme. Ovo je tema za stručnjake, za tim koji se, nažalost, bavi ovim stvarima. Ova tema je stalno prisutna, mi moramo da se ozbiljno bavimo time, takvim devijantnim, nastranim, ponašanjem, ako hoćemo da budemo ozbiljno društvo. Mi smo eksponovani zbog karaktera posla. S*ksualni predatori neće promeniti svoje ponašanje, oni ostaju to što jesu. Pogrešno je politizovati ovu stvar, najgore je zašto nije ovo, zašto nije ono, ovo je ozbiljan problem... Raditi sa decom je velika odgovornosti i izigrati poverenje na monstruozan način je nešto najstrašnije. Velika je hrabrost devojke koja je istupila na ovaj način. Nažalost što je takav primer - rekao je glumac i dodao:

- Škola glume je izvrstan način da se dete socializuje, ali ja ako poverim svoje dete nekome ne očekujem da je on predator i da će ovo da se desi, a na sve to roditelji te časove i plaćaju. Velika je odgovornost raditi sa decom, još jednom svaka čast Mileni - rekao je on i još jednom pružio Mileni podršku.

Autor: N.V.