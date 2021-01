Otkriveno sve!

Bogdan Srejović (38), novi dečko Svetlane Cece Ražnatović (47) pre veze sa balkanskom zvezdom vodio je uzbudljiv ljubavni život.

Međutim, iako, kako se piše u domaćim medijima, važi za zavodnika, on je teško podneo razvod od bivše Mis Vojvodine Zorane Tasovac, koja je već četiri godine u stabilnoj vezi sa pevačem Sašom Kovačevićem. Njihova zajednica trajala je svega nekoliko meseci, ali je na Cecinog izabranika njen krah ostavila ozbiljne emotivne posledice, kažu njegovi prijatelji iz rodnog Kragujevca.

Prema rečima izvora bliskog menadžeru u ugostiteljstvu, on pune tri godine nije mogao da se oporavi od razlaza od misice. Iako su u brak uplovili iz velike ljubavi, ubrzo su shvatili da nisu jedno za drugo zbog čestih razmirice, a svakodnevne svađe su dovele do toga da su stavili tačku na svoj brak. Oboje su krenuli svojim putevima, a jedino što ih spaja jeste bezuslovna ljubav i briga koju gaje prema ćerki.

I Bogdan i Zorana su posvećeni roditelji, ali su svoj život nastavili sa različitim partnerima. Bogdan je pre Ražnatovićke imao veze, dok je Zorana sreću pronašla kraj Kovačevića za kojeg će, ove godine ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna i da se uda. Zorana i Bogdan su popravili svoje odnose i sada odlično funkcionišu, druže se, izlaze zajedno po prestoničkim restoranima sa njenim dečkom, a u prilog tome svedoči i fotografija koju je Srejović postavio na Instagram na kojoj su svi zajedno u Sašinom restoranu. Njemu nije smetalo ni što mu bivša žena sedi dečku u krilu i to tik do njega. Sa druge strane, da je i Bogdan pronašao svoju sreću kraj Cece svedoče njihovi zajednički prijatelji, ali i to što su non-stop zajedno.

Oni već planiraju letovanje, i ne obaziru se na zlurade komentare o njihovoj vezi. Ražnatovićeva je poslednjih godina svoj ljubavni život brižljivo čuvala daleko od očiju javnosti, a otkako je predstavila novog izabranika često odlazi u restoran na Novom Beogradu gde je njen Bogdan menadžer. Dobro upućeni u njihov odnos kažu da se odlično slažu i da je Ceci nova ljubav donela elan.

Autor: N.V.