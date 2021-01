'PROMENILA SAM SE, ISPROBALA RAZNE METODE...' Dušica Jakovljević iskreno o svojim estetskim zahvatima i komentarima na fotke PRE I POSLE (VIDEO)

Nikada nije krila kojim se korekcijama podvrgla.

Dušica Jakovljević, popularna voditeljka rijalitija "Zadruga", odavno je okrenula novi list, te fokus stavila na sebe i dešavanja u svom životu, dok se tuđim životima ne bavi. Ipak, kada je reč o dešavanjima u rijaliti programu koji vodi, pomno prati sve, ali se trudi da se emotivno ne upliće u zbivanja, jer joj je profesionalizam na prvom mestu.

- Ja se trudim da gledam ono što se meni dešava, i to sve više u poslednje vreme. Tome me je naučilo životno iskustvo – tada se ne razočaravaš u ljude, jer od njih mnogo ni ne očekuješ, ma koliko to surovo zvučalo. Kada je reč o rijalitiju, pratim, i volim da gledam sve to što se dešava, ali kada sam ja u svom studiju, nakon što se sve to završi ja mogu da prokomentarišem sa svojom mamom, sa prijateljima koji su budni u to vreme... Prokomentarišem to što se desilo, ali ništa više od toga što je normalno. Ne iz razloga što ja o tome ne volim da pričam, nego iz razloga što smatram da bi bilo kakvo dublje uplitanje u meni probudilo neko emotivnije sagledavanje svega onoga što se unutra dešava - kaže Dušica, koja je i sama, poput brojnih javnih ličnosti, u poslednje vreme na meti komentara korisnika društvenih mreža zbog promena svog fizičkog izgleda i danas popularnih kolažnih fotografija "pre i posle". Ona, doduše, nikada nije krila koje je korekcije radila, već o tome slobodno govori.

Ja se jesam promenila, ali moje telo se menjalo, moje lice, kilaža i to se nekako drugačije raspoređivalo. Ja nemam 25 godina, ali imam energiju kao da imam 24, tako da zašto ne bih uradila nešto na sebi što ja želim? Sa druge strane, ja sam promenila svoj osmeh, tačnije uradila sam zube jer sam smatrala da to može još savršenije da bude... Smatram da je to vođenje računa o sebi, da ja sebi budem prijatnija, lepša, pa i da probam nešto što mi se ne svidi, ali sve to prođe za koji mesec. Isprobavala sam razne te metode, sada to što ja koristim botoks, hijaloronom uvećam svoja usta, meni je to toliko nešto... Ja prosto pokažem ljudima to, da vide da to ne boli - kaže Dušica.

Nedavno je ćerku Anđelu na poseban način obradovala i iznenadila za njen 14. rođendan, a ne krije koliko je ponosna na to u kakve mlade ljude joj deca rastu.

- Vidim bolju sebe u Anđeli. Često kažem:“Kad porastem, biću Anđela Miljuš“. Pametnija je od mene, sa 14 godina je zrelo i stabilno biće koje zna šta hoće. Mislim da je u životu važno imati svoje principe i svoj cilj, a ona je učila ili na mom iskustvu i iskustvu ljudi oko sebe, ili se jednostavno takva rodila. I Anđela i Ognjen su mladi, super ljudi... Ja vidim da je taj način na koji sam ih vaspitavala bio ispravan sve vreme - rekla je Dušica u "Premijeri".

Autor: D.T.