SADA BI SVE DRUGAČIJE Hit detalji iz života Harisa Džinovića: Dva puta su me izbacili iz škole, roditelji su me PREKO VEZE vratili

Nije bio učenik za primer.

Život Harisa Džinovića prepun je dogodovština i anegdota o kojima rado priča, a najveći broj istih vezan je za njegovo odrastanje i školske dane, kojih se prisetio u jednoj emisiji.

- Ono što sam ja radio to je bio kraj sveta. Bežao sam sa časova, pa su me dva puta izbacili iz gimnazije. Igrao sam fudbal, išao na treninge, dobio 250 neopravdanih, pa išao u večernju školu. Za godinu dana završio sam dva razreda, pa se opet upisao. Roditelji su mi radili u Izvršnom veću pa su mogli preko veze da me vrate u školu - priznao je pevač, koji se potom osvrnuo na svoje tadašnje ambicije.

- Voleo sam da budem i fudbaler, i pevač i svirač i skijaš i gimnastičar. Bavio se i lovom i ribolovom - izjavio je Džinović, a potom dodao:"Moraš da napraviš jedno usmerenje i da se držiš toga. Zato je i meni muzika došla kao "ahaha, hihi". Da sam bio orijentisan samo na muziku, možda bih upisao muzičku školu, pa akademiju. Ovako sam neobrazovan i samouk, kada je reč o muzici.

