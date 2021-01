'TO JE ZA MENE BILO ŠOKANTNO, BOLNO I POTRESNO' Bivši dečko Milene Radulović otkrio kakva je ona zapravo, a evo šta kaže o tome što je posle devet godina odlučila da prijavi Miku Aleksića za silovanje

Nijednog trenutka nije imao dilemu koga će podržati.

Glumica Milena Radulović prošle nedelje javno je istupila sa tvrdnjama da ju je, dok je još bila maloletna, silovao nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić, kome je danas određen pritvor. Milenin bivši dečko, glumac Radovan Vujović, oglasio se danas i rekao da je ona neustrašiva žena, da zna za šta je sve sposobna i da kad je čuo potresnu priču ni jednog trenutka nije imao dilemu koga da podrži.

- To je za mene bilo i jako šokantno i bolno i potresno, ali pošto sam sa Milenom bio više od četiri godine i nijednog trenutka nisam imao dilemu koga da podržim - rekao je Radulović u jednoj emisiji.

Dodao je da je to što su Milena i te devojke uradile je jako hrabro.

- One sve to rade da bi zaštitile neke druge devojčice - rekao je on i dodao:

- Dužnost je svih nas da se nađemo nekome ko se odvažio na takvo nešto.

Dodao je da Milenu zna kao jako odvažnu ženu i nije ga iznenadilo što se odvažila da uradi tako nešto.

U subotu uveče objavljena je ispovest glumice Milene Radulović u kojoj tvrdi da ju je u njenoj 17. godini više puta silovao beogradski učitelj glume Miroslav Mika Aleksić. Glumica je u intervjuu za “Blic” navela da je u pitanju bila "monstruozna mreža inteligentno sklopljena u najvišem krugu društva, od najranijih godina upakovana u najplemenitije forme umetnosti i religije čoveka koji korak po korak, zna šta radi i s predumišljajem dolazi do cilja". Aleksića je za seksualno zlostavljanje pored Milene Radulović optužilo još pet devojaka.

Autor: M.K.