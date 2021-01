PUKLA TIKVA! Orozović stavio tačku na prijateljstvo s Janjušem i uporedio ga sa SMEĆEM: 'Razočarao me je! Da mu nije bilo mene...' (VIDEO)

Iznenadni preokret!

U emisiji "Pitam za druga" na RED TV-u Kendi i Panda pokazali su zanimljiv mim svom gostu, bivšem zadrugaru Nikoli Orozoviću. Reč je o fotki koja je hit na društvenim mrežama, a na kojoj je prikazan džak smeća iz "Zadruge" uz natpis "Moji prijatelji". To je inspirisalo Orozovića da prizna da bi on u taj džak smeća stavio Marka Janjuševića Janjuša, sa kojim je bio nerazdvojan posle treće "Zadruge".

Voditelji su ga odmah pitali zbog čega je promenio stav o Janjušu.

- Janjuš prema meni nije ispao okej, a ispao sam mu prijatelj. Vidim tako neke klipove da pravi sprdnje, proziva me na neki indirektan način. To je sve njegova sprdnja, ali je neslano i nepotrebno - uvređen je Orozović.

I kad je nešto bilo o meni, u lošem kontekstu, nikad nije bio tu da me brani, nikad nije rekao ništa... Meni to stigne, kao klip. Kad se pričaju neke laži i gluposti, on nikada ništa nije rekao kao prijatelj.

Nikola je takođe sebi pripisao deo zasluga za Janjušev opstanak u prošloj sezoni "Zadruge", na čemu bi on trebalo da mu bude zahvalan a, po njegovim rečima, nije.

- Upoznao sam i Enu i Kruni, i dan danas upoznajem Enine rođake, njenu rođenu sestru sam upoznao pre neko veče, žive u istoj kući... Upoznao sam celu tu priču, ali sam se razočarao u njega i to je to. A pritom, da mu nije bilo mene, ne bi ni on izdržao koliko je izdržao prošle godine. Našao sam mu se u svakom momentu, imali smo priliku to da gledamo - objasnio je Orozović.

