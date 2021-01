NOĆ U KOJOJ JE ISPLIVALO SVE! Đedović šokirao izborom potrčaka i omiljene osobe, a 'Pretres nedelje sa Milanom' otkrio je stvari koje mnogi nisu znali!

Niko ovo nije očekivao!

Nakon što je ovonedeljni vođa Marko Đedović, kojeg je imenovala bivša zadrugarka Ivana Šašić koja je u nedelju napustila velelepno imanje, izabrao potrčke i omiljenu osobu, "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" je raskrinkao sve odnose u Beloj kući.

Za razliku od ranije, sinoć u Zadruzi veče nije počelo komentarisanjem podele budžeta novog vođe, jer kako je sam voditelj Milan Milošević izjavio, nije bilo potrebe za tim, jer Marku Đedoviću niko ne sme ništa da kaže, te je sinoćna emisija počela komentarisanjem najbezdrušnijih osoba u Zadruzi.

Kako su zadrugari izabrali Maju Marković kao najbezdušniju osobu na velelepnom imanju, usledili su komentari od strane većine njih, ali i "pokušaj pranja" same Maje, koja se pravdala da je i ona sama sebe izabrala za najbezdušniju osobu zbog svega što je uradila. Zadrugarima nije jasno kako je ona mogla da ostavi svog verenika Jovicu Putnikovića nakon saobraćajne nezgode koju je imao i od koje se još uvek oporavlja i da uđe u vezu sa Alenom Hadrovićem. Naime, zadrugari smatraju da se Maja plaši Alena, jer joj je, kako je Kristijan Golubović rekao, Alen uterao strah u kosti.

Ermina Pašović je ispričala da je i ona sama pre ulaska u Zadrugu stekla utisak da je Maja neiskrena, a onda se potegla lavina komentara kako je devojka iz malog mesta dobila posao u Beogradu i kako je nju predložio jedan doktor da uđe u Zadrugu, sve to je prokomentarisao Lepi MIća. Nakon njega je Kristijan izjavio da on ne želi da napada i komentariše toliko Alena i Maju da ne bi došlo do većeg sukoba.

Detaljnije u nastavku teksta.

Usledilo je komentarisanje druge najbezdušnije osobe u Beloj kući a to je Maja Marinković, nju su zadrugari izabrali zbog celokupne situacije koja se desila sa njom i Markom Janjuševićem Janjušem, ali i njene novopečene veze sa Milanom Jankovićem Čorbom.

Pored zadrugara, ni voditelj ne veruje da Maja nema više osećanja prema Janjušu, jer kako je sam naveo svi se sećaju suza koje je prolila kada je Janjuš dobio zadatak da ide na Rajsko ostrvo, a da u Belu kuću stigne obaveštenje da je pobegao. Maju u tim trenucima nisu mogli da smire. Maja se pravdala kako je sve to nestalo kada je ona u glavi raskrstila sa njim i kada je shvatila da neće više da trpi Janjuševo ponašanje. Miljana Kulić i Vladimir Tomović su se složili da je Maja jedna od najbezdušnijih osoba u Beloj kući.

Janjuš je ustao da prokomentariše Majino ponašanje, kako namerno radi određene stvari ispred njega da bi izazvala njegovu reakciju ali da joj to ne polazi za rukom.

Detaljnije u nastavku teksta.

Treći najbezdušniji zadrugar je Anđelo Ranković. On je i sam rekao da je ispao bezdušan i da će sam snositi svoj teret. Pojedini stanovnici Bele kuće su osudili Anđela zbog cele situacije sa Sanjom Stanković, Jovanom Tomić Matorom ali i Natašom Radan.

Detaljnije u nastavku teksta.

Nakon komentarisanja najbezdušnijih zadrugara došlo je vreme za "Izbor potrčka". Ovonedeljni vođa Marko Đedović je imao tu čast da se poigra sa zadrugarima, pa je za crnim stolom podigao Miljanu Kulić i Lazara Čolića Zolu, drugi par je bio Mišel Gvozdenović i Nenad Lazić Neca i Bora Santana i Milica Kemez.

Oni su ozvaničili prekid svoje komunikacije, a sad kuvaju zajedno, ništa mi tu nije jasno kod Bore i Milice. Pa nek sednu njih dvoje. Mogu da sednu i Mišel i Neca. Moji potrčci su Zola i Ana. Zato što je njihov odnos nejasan, interesantan. Ja tu nešto vidim - rekao je Đedović.

Njegov izbor je izazavao mnoge komentare u Beloj kući. Između ostalog Vladimir Tomović je rekao da bi veza Miljane i Zole uspela da se Zola ponašao prema Miljani kao što se ponaša prema Ani Bulatović, a onda su zadrugari rekli da Miljanu boli odnos Ane i Zole i da još uvek pati za njim.

Ja dolazim sebi i svestan sam koliko sam se izblamirao, meni je Ana draga i voleo bih da naš odnos bude sve bolji i bolji. Neću da budem folirant, nisam ravnodušan, ja sam sa Miljanom bio više od dve godine, koliko god to zvučalo bolesno, bilo je i lepih trenutaka, ne razmišljam da se pomirim sa njom, ali ja sam Ani prvi rekao da nisam ravnodušan 100%, ako ona kaže da jeste, ja je znam najbolje - rekao je Zola.

Meni je neko rekao da ću biti u izolaciji, ali ja sam rekla, meni Zola jeste drag, prija mi je kao drug, kao prijatelj, rekla sam da nisam zaljubljena, to što Marija kaže da se šminkam, to je zato što mi je stigla i kosa, ali dobro, Zola i ja ćemo da pričamo u izolaciji, samo da kažem, nemam ništa protiv Miljane, ona i dalje voli Zolu, ja je razumem kao ženu! - rekla je Ana, a Miljana se tome protivila.

Detaljnije u nastavku teksta.

Usledio je izbor omiljene osobe ovonedeljnog vođe Marka Đedovića. On je izabrao Sandru Rešić sa kojom je imao sukob tokom podele budžeta, i nju je odabrao da bi mogli da se svađaju dok provode vreme zajedno.

Detaljnije u nastavku teksta.

Usledio je "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" i prva tema koja se povela je bila vezana sa Kristijana Golubovića. Milana je zanimalo zašto je Kristijan plakao u spavaćoj sobi u krevetu Ivane Šašić, i da li je plakao zbog Aleksandre Nikolić.

Jednom sam zaplakao kad sam dobio od ćerke crtež, imao sam migrene. To nije tačno da sam imao nešto sa Aleksandrom - rekao je Kristijan.

Kristijan je bio vođa kad se potegla ta priča. Nije to bila o ora*nom zadovoljavanju, već o dr*anju k**ca. Ja sam namerno prešaltao na tu stranu, jer sam znao da će biti klip. Ona se pronašla u toj priči (Aleksandra) - rekao je Đedović

Nikada ništa nismo imali. Meni je Marko rekao da ljudi pričaju kako sam ora*no zadovoljila Kristijana. Tara je rekla ono u svađi - rekla je Aleksandra.

U Beloj kući je nastao haos, a raskrinkane su Tara Simov i Aleksandra Nikolić jer su obe lagale za situacije sa Kristijanom. Aleksandra i pojedini zadrugari su molili da se pusti klip da bi se dokazalo da Tara laže za sve što je isptičala kako je neka zadrugaraka o*alno zadovoljila Kristijana.

Juče sam primetio stari vajb u pogledu, ona mene i dalje gleda, ja sam mislio i dalje, možda ona, ima tako, zablene se, ali mene ne može da prođe fora drugi, treći put. Juče stoji u kuhinji, vidim periferno, gori mi uvo. Ja bolje vidim periferno. Tu sam bio, ona stoji ono njeno i gleda me pravo u oči, a nismo dobri i ne možemo da razmenjujemo takve poglede. Malopre, pre sastanka, otvaram oči, gledala je direktno u mene, stavio sam naočare, da vidim, a ona u mene bleme, ja sam skinuo naočare i prvi put skrenuo pogled, tu mi je nešto. Pa te pitam sada, da li je ovo pričanje sa Ivanom, Tarom - rekao je Kristijan.

Ja sam rekla da je ona meni pričala na osnovu tih se*sualnih konotacija, ja sam ga pitala da li joj je to rekao nekada, on je rekao da jeste, pa sam ja rekla da je zbog toga možda pomislili da je on zaljubljen u nju - ispričala je Marinkovićeva.

Detaljnije u nastavku teksta.

Sledeća tema je krađa stvari Maje Marinković, pa je Milan podigao Minu Vrbaški. Maja je u nekoliko navrata optuživala Minu da joj krade stvari što je Vrbaški poricala.

Iz radionice sam donela svu obuću. Necu šaljem da mi ide po jaknu. Smatram da je to sve zbog Janjuša, jer sam bliska s njim. Ja sam najviše donela šampona, balzama, i još kozmetike. Ovo je tvoja lična frustracija! - rekla je Mina.

Jovana Tomić Matora je podržala Minu i rekla da ona ne krade stvari, a onda su zadrugari zajedno sa voditeljem konstatovali da je Maja ljubomorna je Mina provodi vreme sa Janjušem, koji je ustao da prokomentariše sve to.

Moram da prokomentarišem ovu temu i poručim Maji da prestane da se blamira. Umalo nisam iskopao oči Davidu, a ona uzima minđuše i krije ih gaćama. Ona će ovakva biti do kraja, nema veze sa životom - ispričao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku teksta.

Naredna tema na pretresu bila je ko nosi stvari koje je Maja Marković dobila od bivšeg verenika Jovice Putnikovića. Maja je otrkila da zna nosi stvari, i da je to u pitanju Ivana Marinković. Nakon toga su zadruagri osudili Maju jer te stvari nije vratila na kapiju, pogotovo što zna da to smeta njenom sadašnjem dečku Alenu Hadroviću. Među prvima je komentarisala Zerina Hećo, za koju je poznato da je imala nešto sa Alenom. Ivana je sve vreme branila Maju govoreći da joj ona nije dala da uzme te stvari, već je sama uzela.

Kad si dobila stvari? Zašto za to vreme nisi uzela taj džak i odnela ga na kapiju? Ja sam ovde 4, 5 puta čula tu temu koja njemu smeta (Alenu). Mislim da Ivana nije kriva - rekla je Zerina.

Kriva sam, nije mi dala, uzela sam, i to je to! - rekla je Ivana.

Detaljnije u nastavku teksta.

Naredna tema na pretresu je bila odnos Bore Santane i Milice Kemez. Njihov odnos je česta tema u Beloj kući pogotovo zbog moguće afere Bore sa Mirelom Kemez, Miličinom sestrom. Prošle noći se potegla priča oko veze i se*sa koji je Milica imala u prošlom rijalitiju sa Filipom Đukićem. Zadrugari su svesni da Bora nikada neće preći Milici preko toga.

Naravno da je celu situaciju morao da prokomentariše Vladimir Tomović, koji se opet osvrnuo na situaciju koju su on i Milica imali u krevetu dok su spavali zajedno. On je rekao kako je Kemezovu dodrivao po butini dok je bila u šortsu, što je ona porekla i govorila da je bila u pidžami a onda demonstrirala kako ju je Tomović uhvatio i rekla da je nakon toga izašla iz kreveta u kom su spavali.

Detaljnije u nastavku teksta.

U nastavku emisije je Milana Miloševića zanimalo u kakvom su odnosu Mina Vrbaški i Filip Car.

Danas, po koji put, ako zamolim da mi se ne prilazi, ja ne mogu, meni je bilo loše, ja sam legla, on je došao u sobu, priča mi kako hoće normalan odnos, dva, tri dana imam košmare. Ja ne želim sa njim nikakvu komunikaciju. On je meni rekao da me ovo neće dugo držati, hoće, meni je muka, meni su prsti krenuli da se koče, kada je objašnjavao zbog čega me je vređao. Ja izbegavam da budem blizu njega. Ja idem u sobu, on dolazi u sobu i priča mi, u rehabilitaciji dođe i priča. U sobi mi je pričao da hoće da ima normalan odnos, sada znam kako se oseam danima, ruke su mi trnule, presekla sam, u emisiji, ja sam stavila odavno tačku na odnos. Ja sam mnogo pogrešila prema mojoj porodici. Ja sam sedela na krevetu, zvala sam Anu da sedne sa mnom, da ne budem sama, da posle ne bude da ja tražim komunikaciju as njim, onda se on obratio Ani zbog mene, meni je to bolest, eto - ispričala je Mina.

Ja osećam grižu savest zbog tih stvari izgovorene njoj, pa kada sam video da se nasmejala i kada mi se obratila za metlu, imam neku potrebu kada je vidim da plače, da spustim loptu. Ne želim da se mirim sa njom, ali ako je tako kako ona kaže da se oseća psihički loše, ja sam nju pitao da li je dobro, rekao mi je Zola da je pričao sa njom. Taj jedan put ću prokomentarisati, neko veče kada sam prolazio, ja sam je potapšao po ramenu, ona i Miljana, kada je bilo to za Anu, da komentarisao sam, i to za Anu je istina. Meni je cilj, veruj mi, izričito, imati mir! - otkrio je Car.

Nakon njihovog komentarisanja, Nadica Zeljković i Jovana Tomić Matora su morale da prokomentarišu celu situaciju i obe su bile složne sa tim da Filip preteruje i da nije normalno njegovo ponašanje, na šta je Car ušao u sukob sa njih dve.

Usledio je komentar Vladimira Tomovića koji je po ko zna koji put rekao da Filip nikoga ne sluša i da se u njemu lome tri osobe. On je okarakterisao Cara kao osobu koja je ludački zaljubljena u Minu, kao osobu koja želi da bude dominantna u rijalitiju, ali i kao osobu koja ne želi da bruka porodicu, da bi mu nakon toga zamerio način na koji vređa žene.

Detaljnije u nastavku teksta.

Filip Car se u nastavku noći nije smirivao zbog sukoba sa Nadicom Zeljković, pa je više puta išao kroz kuću i komentarisao zadrugarku i vređao je u nekoliko navrata. Njemu je savete davala Zerina Hećo kako treba da se ponaša ali u tome nije uspela, pogotovo zato što po ponašanju Car neverovatno podseća na njenog bivšeg dečka i bivšeg zadrugara Baneta Čolaka.

Detaljnije u nastavku teksta.

Autor: N.B.