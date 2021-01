OD POMOĆI DRŽAVE USPELA SAMO DA PLATI RAČUNE Mina Kostić jedva sastavlja kraj s krajem: 'Ovo mi se prvi put dešava u životu, bre, da ostanem bez para'

Nije joj lako!

Većina estradnih umetnika zbog koronavirusa nije mogla da nastupa već skoro godinu dana. Među njima je i Mina Kostić, koja se požalila da jedva sastavlja kraj sa krajem.

- Kada ne radim i nemam primanja, a moram da plaćam račune, ne mogu da se ne brinem. Samo mi je infostan 7.000 dinara. Ja nemam odakle da plaćam račune. Ovo mi se prvi put dešava u životu, bre, da ostanem bez para. Ja jesam kao samostalni umetnik dobila od države pomoć za tri meseca, ali, ljudi, pa šta je to 90.000 dinara - kaže pevačica i dodaje:

- Svi polemišu o tome, kao da je to ne znam šta. Okej, hvala im, ali šta sad. Pa, nisam milione dobila, pa da mogu godinama da živim od tih para. Znam da ima ljudi koji stvarno žive na ivici egzistencije, ali teško je svima sada. Uzdam se u Boga i to je to. Imam primanja sa Jutjuba, pa sa tim parama pokrivam sve. Malo imam i novca od ranije koji sam sačuvala od nastupa, tako da sve to nekako racionalno raspoređujem i trošim. Meni i ćerki ne treba mnogo za hranu, ali računi me ubiše. Nećemo umreti od gladi, na kraju krajeva, ima hleba i vode. Koronu nisam preležala, ali se pridržavam nekih saveta, pa uzimam rakiju sa medom, iako ne pijem alkohol.

Autor: N.V.