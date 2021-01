Potresle su je ispovesti mladih devojaka.

Ispovest Milene Radulović o tome da ju je još kao sedamnaestogodišnjakinju silovao učitelj škole glume Miroslav Mika Aleksić, potresla je javnost.

Posle glumice Milene Radulović, o paklu kroz koji je prolazila progovorila je i njena koleginica Iva Ilinčić, koja je u Mikinu školu krenula sa 10 godina, a u njoj ostala do upisa na fakultet. Kako je rekla u ispovesti za Blic, sve što se dešavalo podsetilo ju je na princip sekte u kojoj je nesvesno bila.

Tada nisam to razumela. Mislila sam da je to ne druga porodica, već naša proširena porodica. On je poništavao autoritet roditelja, jako inteligentno, postavljao sebe kao apsolutno dominantnog. To nije izazivalo samo strah i poštovanje već ogromnu ljubav. Osećaš da mu pripadaš, da mu stalno nešto duguješ, pa kad se i dese tako loše stvari, ti razmišljaš kako on tebi želi dobr - izjavila je u ispovesti Ilinčićeva.

Isplivali su i ostali stravični detalji, a o kojima su pričali polaznice ove škole. Osim brutalnog vređanja polaznika, u školi glume Miroslava Aleksića postojalo je sektaško ponašanje, a imao je čudne rituale i molitve, objašnjava psiholog - Šta se desi na času, ne deli se sa članovima porodice, a Mika Aleksić je vrhunski autoritet. Prema svedočenjima polaznika, ovo se dešavalo iza vrata uglednog studija za glumu Miroslava Mike Aleksića u Beogradu koga su nekadašnje učenice prijavile za silovanje i seksualno zlostavljanje. Po načinu na koji je Aleksić tretirao svoje učenike, moglo bi se reći da je on njima od prvog dana ispirao mozak, a gledajući unazad, Aleksićeve žrtve su saglasne da je škola glume ličila na sektu.

Čitava javnost pružila je podršku polaznicima ove škole koju su pričali o detaljima koji su se dešavali iza zatvorenih vrata, a oglasila se i slavna glumica Radmila Živković.

Džukela jedna, sram da ga bude! Urlala bih od besa zbog svega što se desilo tim devojkama. Moja ćerka je tri puta išla na njegove časove i više nije htela pošto ju je udarao štapom po prstima. Taj monstrum treba da prođe kroz toplog zeca jer je bruka za profesiju, đubre jedno!

Podsećamo, vlasniku škole glume u Beogradu Miroslavu Miki Aleksiću (68) krivičnom prijavom koju je policija podnela Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv njega, na teret se stavlja čak osam silovanja i sedam nedozvoljenih polnih radnji! On se sumnjiči da je navedena krivična dela počinio od 2008. do prošle godine i to nad šest oštećenih. Posle saslušanja, on je sproveden u Centralni zatvor, gde će provesti 30 dana, koliko mu je određen pritvor.

Autor: Pink.rs