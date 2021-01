'ZAMISLI DA TI MAJA MARINKOVIĆ KAŽE DA SI ISTA KAO ONA' Tara i Ša na korak do KONAČNOG RASKRINKAVANJA, čak i njihovi NAJBLIŽI progovorili o PREVARAMA, istina uskoro izlazi na VIDELO

Zadrugari u šoku nakon događaja sa žurke, svi su ih posmatrali!

Kao i skoro svakog utorka, sinoć su zadrugari mogli da uživaju u joj jednoj žurki koju je za njih organizovao Veliki šef. Međutim, sinoć su okolnosti bile malo drugačije. Zadrugari nisu imali specijalne muzičke goste, već su pevači i muzičari u kući pravi šou za svoje cimere. Prva je na binu stala Sandra Rešić, čije se pevanje nije svidelo Milanu Jankoviću Čorbi.

Tara Simov se nije odvajala od Nenada Aleksića Ša na samom početku žurke, a Marija Kulić ih je posmatrala, što radi već neko vreme, jer sumnja da se između njih nešto dešava. Marija, koju zadrugari zbog osmatranja nazivaju "Snajper", bila je jedan od prvih uzroka drame Tare i Ša, tačnije reperova interakcija sa Kulićkom.

Na žurki je došlo do pomaka u odnosu Mišela Gvozdenovića i Dragane Mitrović, koji poslednjih nekoliko dana sve više flertuju. Pevač je prisno plesao sa zadrugarkom, a nežnosti nije mogao da sakrije.

Međutim, nije među svim zadrugarima cvetala ljubav. Ivana Marinković provela je sama dobar deo večeri, zbog čega je bila tužna, kako je očekivala da će joj Vladimir Tomović prići.

Ni u Beloj kući nisu svima cvetale ruže. Fran Pujas odlučio je da se ne pojavi u kazinu, kako je bio smoren, a u jednom trenutku ga je posetila Tara. Simova je krenula da ispituje Pujasa, ali on nije želeo da joj otkrije zbog čega je ljut. Međutim, tokom razgovora Tara je zaključila da je Fran ljut na Ša, te je odmah potrčala da tu informaciju prenese reperu.

Čim je Tara ovo prenela Ša, on je pobesneo, pa je otišao do Bele kuće da se suoči sa Franom.

Sukob je odmah eskalirao i zadrugari su počeli da urlaju jedni na druge. Fran je zamerio Tari što je prenela lažnu informaciju, kako on njoj nikada nije rekao da je ljut zbog Ša, već da mu se desila neka situacija. Ša je takođe ovo zamerio Tari, a u svađu se ubacila i Paula Hublin, koja je prebacila Simovoj što i dalje radi iste stvari, misleći na to što prenosi informacije ljudima zbog kojih oni kasnije zakrve.

Tenzija se nije spustila, a Tara je pokušala da se opravda reperu kroz suze.

Sukob se nastavio u kazinu, gde je Ša nastavio da urla na Taru, a u jednom trenutku je i obezbeđenje moralo da reaguje. Ša je govorio Tari da nije "šaban" kao neki njeni bivši i da ne može sa njim to da radi, kao ni da se "igra rijalitija".

Njihov odnos pratili su svi u kazinu, a izrazi lica govorili su više od reči, naročito kada je usledilo do priznanja. Naime, tokom rasprave Ša je krenuo da priča Tari kako zna da je ona zaljubljena u njega, ali da to ne opravdava njeno ponašanje, a Simova je skočila kao oparena na njega i zabranila mu da to priča. Tara je zatim krenula da se unosi Ša u facu i da igra ispred njega, dok su ih svi posmatrali, šokirani prizorom. Maja Marinković je zaključila da se Tara ponaša isto kao i ona prošle godine sa Janjušem.

U međuvremnu došlo je do javnog pomirenja Milice Kemez i Bore Santane, koji inače obično završe u krevetu posle burnih svađa, a ovoga puta su igrali prisno i grlili se pred svima.

Nenad Lazić Neca sve više pati zbog dešavanja sa Borom, a sinoć se poverio Ani Bulatović, te joj oktrio koliko mu je teško što se na njega svaljuje sva krivica.

Ivana Marinković je konačno dočekala da joj Vladimir priđe. Ona mu je sela u krilo u spavaćoj sobi, te su oboje porazgovarali i svom odnosu. Ivana ga je zamolila da joj ne radi stvari koje radi drugim devojkama.

Za to vreme Maja Marinković i Čorba su rasplamsali strasti u radionici, koje su kasnije doveli do vrhunca u njegovom krevetu u pabu.

Zbog njihovog žestokog intimnog odnosa mnogi zadrugari napustili su pab, ne želeći da slušaju i gledaju ovu vrelu akciju.

Zadruga 4 - Brutalan i žestok seks Maje i Čorbe 1. deo - 20.01.2021. pic.twitter.com/Fl8P9DTsjM — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 20. јануар 2021.

Žurka se završila, a u spavaćoj sobi došlo je do preokreta. Tara, koja je prebacila Ša što je rekao da je zaljubljena u njega, sada je krenula da inicira priču o tom, dok se on pravio lud i nije želeo da reaguje.

Njihov odnos zapao je za oko svima, a čak su i njihovi najbliži prijatelji, koji su do sada ćutali o svemu, odlučili da progovore.

Jedinu stvar, ja znam šta sam i pričala sa njom i kako i na koji način ako se to desi, kako da ti objasnim, ne mogu da lažem, ja neću lagati, a jedinu stvar koju ne znam šta da radim, jeste na to što je on njoj rekao na pitanje... E sad, ne znam da li to da kažem, to je ona meni rekla, još pre dva meseca, jer ja zadnjih mesec dana sam isključena iz te priče. Ja ovo što pričam sa tobom, i što mi Ermina kaže. Neki ljudi jedva čekaju da se ta tema pokrene, a svašta su ljudi videli, veruj mi! Na dosta ljudi su se nameračili, ne namerno, nego su se desile neke situacije i onda prosto jedva čekaju. Večeras na žurki kada je bila svađa, to su svi čuli i videli, nemam šta da pričam tiho. Njima samo da bude klip, bez ijednog njihovog klipa, samo naroda koji komentarišu i šta komentarišu... E sad, ljudi sve vide! Kristijan, ti ne znaš, on sve vidi, kada ste ušli sa obezbeđenjem, pogledao je u mene i kaže mi... Ovako... Više me je blam, i kada su mi ljudi govorili, Kemez, ja prećutim, zaista nisam rekla ni reč. I Đole je nešto video, i Kemez je nešto videla, ne znam šta, ali to su ljudi koji jedva čekaju da se započne tema. Svi su nešto videli, pogotovu u našem delu - pričala je Sandra Rešić Marku Đedoviću u hotelu.

Pa, znam. Za dva meseca, jednom je ženu pozdravio. Joj, Maja, zamisli Maja Marinković, gleda i kaže: ,,Ova ista"! Meni je pričao kako će Tari da uradi album kada bude izašao, ali u šiframa... Varao je ženu na nastupima... - govorio je novinar.

I za sam kraj jutra, Paula se ušuškala kraj Frana, želeći da mu pruži utehu zbog svih dešavanja koja su se izdogađala.

Budite i dalje uz televiziju Pink i "Zadrugu 4", jer nas očekuje još jedan zanimljiv dan. Osim radio "Amnezije" i večerašnje emisije "Pitanja gledalaca", danas će zadrugari slaviti i Svetog Jovana Krstitelja, porodičnu slavu nekoliko zadrugara, između ostalog i Mine Vrbaški. Filip Car je već najavio da se neće pojaviti na proslavi. Osim ovoga, zadrugari imaju i zadatak da spreme scenario i snime film "Zabranjena ljubav".

