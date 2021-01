MA HIT! Veljko i Bogdana dali malom Željku da proba limun, njegova reakcija će vas nasmejati do suza! (VIDEO)

Ma hit!

Maleni Željko Ražnatović postao je prava zvezda porodica Ražnatović i Rodić, a najveću sreću doneo je svojim roditeljima Veljku i Bogdani. Njih dvoje uživaju u odrastanju sina, koji svakog dana pokaže nešto novo, a ovog puta su napravili pravi hit.

Naime, Veljko i Bogdana su dali Željku da proba limun, što je on radosno dočekao ne znajući kakvog je on ukusa. Kada je probao, Željko se odmah namrštio što je bilo preslatko, a njegovi roditelji su se smejali do suza. Kako je to izgledalo možete videti u nastavku.

Autor: N.V.